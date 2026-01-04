ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ με χατ τρικ του Γκαρθία διέλυσε με 5-1 την Μπέτις

Έλειπε ο Εμπαπέ, μα κανένα πρόβλημα...

Ένα ξέσπασμα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ξεκίνημα του β' μέρους στάθηκε αρκετό για τη «βασίλισσα» να κάνει «πάρτι» κόντρα στην Μπέτις στο «Μπερναμπέου» και με το εμφατικό 5-1 να μειώσει στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, μετά από 18 αγωνιστικές στη LaLiga.

Απόντος του τραυματία, Κιλιάν Εμπαπέ, απόλυτος πρωγωνιστής των «μερένχες» ήταν ο 21χρονος επιθετικός, Γκονθάλο Γκαρθία, ο οποίος χατ τρικ (στο 56' ο Ασένσιο ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0). 

Μείωσαν αμέσως οι Ανδαλουσιάνοι με τον Ερνάντες, έχασαν τεράστια ευκαιρία για να βάλουν... φωτιά στο ματς, ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο φινάλε με το τρίτο γκολ του Γκαρθία στο 82' και του Φραν Γκαρσία στις καθυστερήσεις.

ΔΙΕΘΝΗ

