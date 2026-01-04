ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με το δεξί στο 2026 η Νάπολι και μία ανάσα από την κορυφή

Σημαντική απόδραση για ην ομάδα του Κόντε.

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε τη νέα χρονιά η Νάπολι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της στο «Ολίμπικο» και φεύγοντας με το διπλό από τη Ρώμη. Στο 2-0 απέναντι στη Λάτσιο, ο Πολιτάνο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με δύο ασίστ στα γκολ των Σπινατσόλα και Ραχμάνι, με τους Παρτενοπέι να βρίσκονται πλέον σε τροχιά κορυφής στη Serie A, στο -1 από την πρωτοπόρο Μίλαν.

Η Νάπολι ξεκίνησε δυναμικά και άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό, όταν ο Σπινατσόλα εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική πάσα του Πολιτάνο. Η Λάτσιο δυσκολευόταν να απειλήσει και περιορίστηκε κυρίως σε προσπάθειες αντεπίθεσης, χωρίς ουσία. Το 2-0 ήρθε στο 32’, με τον Ραχμάνι να σκοράρει, ξανά έπειτα από ασίστ του Ιταλού επιθετικού.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανεβάσουν ρυθμό, όμως δεν βρήκαν λύσεις για να ισοφαρίσουν. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη στο 80’, όταν ο Νόσλιν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη.

Στο 88ο λεπτό η ένταση κορυφώθηκε με ένα έντονο επεισόδιο ανάμεσα σε Μάρουσιτς και Ματσόκι, με τον ρέφερι να μοιράζει κάρτες αφήνοντας τη Λάτσιο με εννέα παίκτες και τη Νάπολι. Η μοναδική καλή στιγμή για τους γηπεδούχους ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως η κεφαλιά του Γκεντουζί σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, με το 0-2 να μένει μέχρι το τέλος.

