Η Γιουνάιτεντ σε νέα κρίση - Ο Αμορίμ σε σύγκρουση με τον διευθυντή ποδοσφαίρου λόγω μεταγραφών

Ο Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται πως έχει έρθει σε σύγκρουση με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξαιτίας των μεταγραφών τον Ιανουάριο.

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και όλα δείχνουν ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ δεν θα επωφεληθεί καθόλου από αυτήν. Σύμφωνα με τους «Times», ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη δείξει σημάδια ρήξης με τον Τζέισον Γουίλκοξ, τον διευθυντή ποδοσφαίρου των «κόκκινων διαβόλων», και όλα αυτά σχετίζονται με το γεγονός ότι ο σύλλογος δεν θα επιδιώξει καμία ενίσχυση κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

«Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτό (την προσέγγιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αγορά μεταγραφών). Αν κοιτάξετε την ομάδα μας, πιστεύω ότι είναι αδύνατο να φύγει κάποιος», τόνισε χαρακτηριστικά με όλο νόημα πριν τον αγώνα με τη Λιντς (4/1, 14:30), όπου φάνηκε εμφανώς ενοχλημένος από τα ερωτήματα που έθεσαν τα Μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αγορά μεταγραφών.

«Θα πρέπει να μιλήσεις με τον Τζέισον», πρόσθεσε ο Ρούμπεν Αμορίμ, υπογραμμίζοντας ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να «ξοδέψει πολλά χρήματα για να παίξει ένα τέλειο 3-4-3 και χρειάζεται χρόνος», αλλά ότι, καθώς «συνειδητοποιεί ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό».

