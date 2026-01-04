ΒΙΝΤΕΟ: Χρειάστηκαν 6-7 σεκιούριτι για να απομακρύνουν μαινόμενο οπαδό στο Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα

Ένα απίστευτο σκηνικό καταγράφηκε στο καταλανικό ντέρμπι ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα (0-2) για την LaLiga.

Για άγνωστο λόγο, ένας οπαδός ήταν σε έξαλλη κατάσταση και επιστρατεύτηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 6-7 άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου για να απομακρύνουν τον μαινόμενο άνδρα από τις κερκίδες του «Κορνεγιά Ελ Πρατ».

❗️ Expulsan a un espectador de la grada del RCDE Stadium por pelearse con otros aficionados



📹 @carrusel @AdriaAlbets pic.twitter.com/5pRLFsjbAB — BeSoccer (@besoccer_ES) January 3, 2026

sportfm.gr