ΒΙΝΤΕΟ: Χρειάστηκαν 6-7 σεκιούριτι για να απομακρύνουν μαινόμενο οπαδό στο Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα
Επεισόδιο στις κερκίδες του αγώνα της Εσπανιόλ με την Μπαρτσελόνα.
Ένα απίστευτο σκηνικό καταγράφηκε στο καταλανικό ντέρμπι ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα (0-2) για την LaLiga.
Για άγνωστο λόγο, ένας οπαδός ήταν σε έξαλλη κατάσταση και επιστρατεύτηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 6-7 άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου για να απομακρύνουν τον μαινόμενο άνδρα από τις κερκίδες του «Κορνεγιά Ελ Πρατ».
❗️ Expulsan a un espectador de la grada del RCDE Stadium por pelearse con otros aficionados— BeSoccer (@besoccer_ES) January 3, 2026
📹 @carrusel @AdriaAlbets pic.twitter.com/5pRLFsjbAB
