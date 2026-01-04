ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω του θανάτου του αδερφού του ο Καμπλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Aποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω του θανάτου του αδερφού του ο Καμπλ!

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση εξαιτίας του πρόωρου χαμού του αδερφού του, έλαβε ο 35χρονος μέσος της Λειψίας, Κέβιν Καμπλ.

Έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του εξαιτίας μιας οικογενειακής τραγωδίας ο Κέβιν Καμπλ! Ο Σλοβένος μέσος της Λειψίας, αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, καθώς δεν άντεξε το βάρος της απώλειας του 51χρονου αδερφού του, Σέκι τον περασμένο Οκτώβριο!

Όπως έγινε γνωστό από τη Λειψία ο Καμπλ, θα ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στις 17 Ιανουαρίου, αμέσως μετά την αναμέτρησης της 17ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Φράιμπουργκ, κάτι που επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου.

«Ο πόνος της ξαφνικής απώλειας του αδερφού μου μού έδειξε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και πόσο σημαντικό είναι να τον περνάς με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά σου. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, συνειδητοποίησα ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω σπίτι, επίσης επειδή ο πατέρας μου δεν είναι καλά στην υγεία του και θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο μαζί του. Είναι χρόνος που δεν μπορεί να ανακτηθεί», ανέφερε στους ανθρώπους της Λειψίας ο Καμπλ.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η απαγωγή του Μαδούρο θέτει σε κίνδυνο το Μουντιάλ στις ΗΠΑ; Τι λένε οι κανονισμοί της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το μοτίβο λέει... τρίποντο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Aποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω του θανάτου του αδερφού του ο Καμπλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (4/1)

TV

|

Category image

Πέφτουν οι τίτλοι τέλους της Πάφου με τον Καρσέδο - Φινάλε με Απόλλωνα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες και ξέφυγε από Σέλτικ και Ρέιντζερς η Χαρτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μασούρας ο... σερβιτόρος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ενίσχυση για Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ και η αναμονή τους!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ακάθεκτη προς τον τίτλο η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μοναδική προϋπόθεση για να κάνει μεταγραφή η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ήλθε η τεσσάρα της Ομόνοιας επί του Ακρίτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν μπήκε καλά το 2026 για τη Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ξέρουμε τι ομάδα είναι το ΑΠΟΕΛ, προσπαθήσαμε...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όταν «θύμωσε» ήταν απολαυστική η Ομόνοια και αέρας… κορυφής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη