Aποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω του θανάτου του αδερφού του ο Καμπλ!

Έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του εξαιτίας μιας οικογενειακής τραγωδίας ο Κέβιν Καμπλ! Ο Σλοβένος μέσος της Λειψίας, αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, καθώς δεν άντεξε το βάρος της απώλειας του 51χρονου αδερφού του, Σέκι τον περασμένο Οκτώβριο!

Όπως έγινε γνωστό από τη Λειψία ο Καμπλ, θα ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στις 17 Ιανουαρίου, αμέσως μετά την αναμέτρησης της 17ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Φράιμπουργκ, κάτι που επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου.

«Ο πόνος της ξαφνικής απώλειας του αδερφού μου μού έδειξε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και πόσο σημαντικό είναι να τον περνάς με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά σου. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, συνειδητοποίησα ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω σπίτι, επίσης επειδή ο πατέρας μου δεν είναι καλά στην υγεία του και θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο μαζί του. Είναι χρόνος που δεν μπορεί να ανακτηθεί», ανέφερε στους ανθρώπους της Λειψίας ο Καμπλ.

sportfm.gr