Επέστρεψε στις νίκες και ξέφυγε από Σέλτικ και Ρέιντζερς η Χαρτς!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έφυγε η χρονιά... ξέφυγε στη βαθμολογία η Χαρτς! Η ομάδα του Εδιμβούργου, κατάφερε να κάνει ποδαρικό στο 2026, με σημαντική νίκη καθώς με γκολ του Χόλκετ στο 18ο λεπτό νίκησε 1-0 τη Λίβινγκστον παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας!
Αντίθετα συνεχίζει την καθοδική της πορεία η Αμπερντίν. Η ομάδα του Τζίμι Τελίν, έμεινε για 4η σερί αγωνιστική μακριά από τη νίκη καθώς γνώρισε ήττα 1-0 στην έδρα της Φόλκερκ και κατρακύλησε στην 8η θέση της βαθμολογίας.
To πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:
Σάββατο (3/1)
Σέλτικ-Ρέιντζερς 1-3
Κιλμάρνοκ-Χιμπέρνιαν 1-3
Μάδεργουελ-Σεντ Μίρεν 2-0
Νταντί Γιουνάιτεντ-Νταντί 0-1
Φόλκερκ-Αμπερντίν 1-0
Χαρτς-Λίβινγκστον 1-0
H επόμενη (22η) αγωνιστική
Σάββατο (10/1)
Λίβινγκστον-Κιλμάρνοκ
Σέλτικ-Νταντί Γιουνάιτεντ
Σεντ Μίρεν-Φόλκερκ
Χιμπέρνιαν-Μάδεργουελ
Κυριακή (11/1)
Νταντί-Χαρτς
Αμπερντίν-Ρέιντζερς