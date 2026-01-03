Επέστρεψε στις νίκες και ξέφυγε από Σέλτικ και Ρέιντζερς η Χαρτς!

Έφυγε η χρονιά... ξέφυγε στη βαθμολογία η Χαρτς! Η ομάδα του Εδιμβούργου, κατάφερε να κάνει ποδαρικό στο 2026, με σημαντική νίκη καθώς με γκολ του Χόλκετ στο 18ο λεπτό νίκησε 1-0 τη Λίβινγκστον παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας!

Αντίθετα συνεχίζει την καθοδική της πορεία η Αμπερντίν. Η ομάδα του Τζίμι Τελίν, έμεινε για 4η σερί αγωνιστική μακριά από τη νίκη καθώς γνώρισε ήττα 1-0 στην έδρα της Φόλκερκ και κατρακύλησε στην 8η θέση της βαθμολογίας.

To πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο (3/1)

Σέλτικ-Ρέιντζερς 1-3

Κιλμάρνοκ-Χιμπέρνιαν 1-3

Μάδεργουελ-Σεντ Μίρεν 2-0

Νταντί Γιουνάιτεντ-Νταντί 0-1

Φόλκερκ-Αμπερντίν 1-0

Χαρτς-Λίβινγκστον 1-0

H επόμενη (22η) αγωνιστική

Σάββατο (10/1)

Λίβινγκστον-Κιλμάρνοκ

Σέλτικ-Νταντί Γιουνάιτεντ

Σεντ Μίρεν-Φόλκερκ

Χιμπέρνιαν-Μάδεργουελ

Κυριακή (11/1)

Νταντί-Χαρτς

Αμπερντίν-Ρέιντζερς