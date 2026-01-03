ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε ευρωπαϊκή τροχιά συνεχίζει η Κόμο, λυγίζοντας και την Ουντινέζε

Άλλη μία αγωνιστική, άλλη μία νίκη για την Κόμο με… θύμα αυτή τη φορά την Ουντινέζε την οποία κατάφερε και λύγισε με το φτωχό 1-0, προσθέτοντας ακόμη τρεις βαθμούς στο σακούλι της.

Κόμο με φορά για Ευρώπη.

Σε δαιμονιώδη κατάσταση βρίσκεται η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, με τον Ισπανό τεχνικό να βλέπει τους παίκτες του να πανηγυρίζουν ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Ουντινέζε την οποία και κέρδισαν με 1-0, για την 18η αγωνιστική της Serie A. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς η Κόμο εδραιώνεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 30 βαθμούς.

Η Ουντινέζε από την άλλη πλευρά έμεινε κολλημένη στους 22 βαθμούς και την 11η θέση και περιμένει πλέον τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να διαπιστώσει σε ποια θέση θα βρεθεί στο φινάλε της αγωνιστικής.

Το χρυσό γκολ που εν τέλει χάρισε και τη νίκη στην Κόμο ήρθε αρκετά νωρίς στο ματς. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Ντα Κούνια να στήνει την μπάλα στην άσπρη βούλα και με εξαιρετική εκτέλεση ο Γάλλος την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Η 18η αγωνιστική:

Παρασκευή 02/01

Κάλιαρι-Μίλαν 0-1

 

 

(50' Λεάο)

Σάββατο 03/01

Κόμο-Ουντινέζε 1-0

(18' Ντα Κούνια)

Σασουόλο-Πάρμα 16:00

Τζένοα-Πίζα 16:00

Γιουβέντους-Λέτσε 19:00

Αταλάντα-Ρόμα 21:45

Κυριακή 04/12

Λάτσιο-Νάπολι 13:30

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 16:00

Βερόνα-Τορίνο 19:00

Ίντερ-Μπολόνια 21:45

H επόμενη (19η) αγωνιστική

Tρίτη (6/1)

Πίζα-Κόμο

Λέτσε-Ρόμα

Σασουόλο-Γιουβέντους

Τετάρτη (7/1)

Μπολόνια-Αταλάντα

Νάπολι-Ελλάς Βερόνα

Λάτσιο-Φιορεντίνα

Πάρμα-Ίντερ

Τορίνο-Ουντινέζε

Πέμπτη (8/1)

Κρεμονέζε-Κάλιαρι

Μίλαν-Τζένοα

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη