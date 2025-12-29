Ο Αντι Κάρολ παραβίασε περιοριστικά μέτρα και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης είναι ο Αντι Κάρολ, καθώς φέρεται να παραβίασε περιοριστικά μέτρα, που αφορούσαν υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο 36χρονος πρώην επιθετικός των Νιούκαστλ, Λίβερπουλ και Μπορντό αναμένεται να παρουσιαστεί την Τρίτη στο δικαστήριο. Ο Κάρολ, που τώρα αγωνίζεται σε ομάδα της 6ης κατηγορίας, στην Αγγλία, είχε συλληφθεί τον Απρίλιο, καθώς φέρεται να είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Ο Κάρολ συνελήφθη λίγο μετά την αποβίβασή του από μια πτήση στο Στάνστεντ, μετά από ένα ταξίδι από τη Γαλλία.

Τα περιοριστικά μέτρα, αφορούν μία διαταγή που εκδίδεται από αστικό δικαστήριο και συνήθως αποσκοπεί στην αποτροπή ενός ατόμου να πλησιάσει ένα άλλο άτομο.

Τα άτομα που παραβιάζουν αυτά τα μέτρα, μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις που οδηγούν σε ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Στο σημείο της σύλληψης υπήρχαν και άλλοι πολλοί επιβάτες και προκλήθηκε αναστάτωση.

Η περιουσία του Κάρολ εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια λίρες. Πέρα από τις Νιούκαστλ, Λίβερπουλ και Μπορντό, αγωνίστηκε επίσης στις Γουέστ Χαμ, Ρέντινγκ και Γουέστ Μπρομ. Το 2022 παντρεύτηκε την reality TV star, Μπίλι Μάκλοου, αλλά δύο χρόνια αργότερα. Από το 2024 είναι σε σχέση με την κομμώτριά του, τη Λου Τισντέιλ.

