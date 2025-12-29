ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει στο κόλπο για Σλότερμπεκ – Στα 70 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις της Ντόρτμουντ

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του Νίκο Σλότερμπεκ.

Η Ντόρτμουντ ζητά περίπου 70 εκατ. ευρώ, με Μπαρτσελόνα και Μπάγερν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η υπόθεση του Νίκο Σλότερμπεκ μπαίνει σε νέα φάση, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται πλέον ενεργά στο μεταγραφικό παιχνίδι για τον κεντρικό αμυντικό της Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, ο ισπανικός σύλλογος έχει αρχίσει να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 26χρονου στόπερ, την ώρα που στο Ντόρτμουντ αυξάνονται οι αμφιβολίες για το αν ο παίκτης θα αποδεχθεί πρόταση ανανέωσης πέραν του 2027, όταν και ολοκληρώνεται το τρέχον συμβόλαιό του.

Ο ισχυρός άνδρας των Βεστφαλών, Λαρς Ρίκεν, έχει ξεκαθαρίσει πως για να συζητηθεί ενδεχόμενη παραχώρηση, το ποσό θα πρέπει να προσεγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ.

 

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά δημοσιεύματα, ο διεθνής αμυντικός θέλει το επόμενο βήμα να τον βρει σε έναν από τους δέκα κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, με ξεκάθαρες προοπτικές τίτλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ασχοληθεί εκτενώς με την περίπτωσή του, ενώ μέχρι πρότινος τόσο η Μπάγερν Μονάχου όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθούσαν τις εξελίξεις χωρίς επίσημη κίνηση.

Πλέον, όμως, στη Μαδρίτη το θέμα «ζεσταίνεται». Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να εξεταστεί και ένα εναλλακτικό μοντέλο μεταγραφής, ακόμη και με τη μορφή ανταλλαγής παικτών, ώστε να μειωθεί το οικονομικό κόστος μιας τόσο απαιτητικής συμφωνίας.

Διαβαστε ακομη