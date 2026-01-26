Australian Open: Το ρεκόρ του Τζόκοβιτς που έσπασε η Σαμπαλένκα στα Grand Slam

Κερδίζοντας ένα τάι μπρέικ (tiebreak) εναντίον της Βικτόρια Μπόκο η Αρίνα Σαμπαλένκα -νίκησε με 6-1, 7-6(1)- πέρασε στα προημιτελικά του Australian Open, σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ για τα περισσότερα συνεχόμενα νικητήρια τάι μπρέικ (tiebreaks) σε Grand Slam, με 20.

Η τελευταία ήττα της -όπως αναφέρουν οι NY Times- ήταν στο Roland Garros του 2023 και έσπασε το ρεκόρ που κατείχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η Σαμπαλένκα, Νο. 1 στην παγκόσμια κατάταξη, έχει την τάση να δικαιολογεί το ρεκόρ της στο τάι μπρέικ λέγοντας ότι η μορφή την αναγκάζει να «κλειδώνει» και να επικεντρώνεται με τρόπο που δεν το κάνει πάντα στη μέση ενός σετ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ