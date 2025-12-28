H Tσέλσι ήταν ακόμα ένα «θύμα» της: Όταν η Άστον Βίλα, μένει... πίσω στο σκορ μεταμορφώνεται!

Τι δεν πρέπει να κάνεις, όταν την αντιμετωπίζεις; Να πάρεις το... προβάδισμα, καθώς η ομάδα του Ουνάι Έμερι, όταν βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο» πραγματικά «μεταμορφώνεται»! Με την Τσέλσι να είναι το τελευταίο της «θύμα»!

Όταν κάποια ομάδα αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα, μόνο ένα πράγμα δεν πρέπει να κάνει! Ποιο είναι αυτό; Να μην πάρει το... προβάδισμα!

Κι όμως, η Τσέλσι (27/12, 1-2) έγινε η τελευταία που την «πάτησε» και ένιωσε τη «μεταμόρφωση» των «villans»!

Μπορεί πολλοί να νόμιζαν πως ανατροπές σαν εκείνη του «Στάμφορντ Μπριτζ» έχει πετύχει ελάχιστες το κλαμπ του Ουνάι Έμερι! Ωστόσο, θα κάνουν μεγάλο λάθος, αφού το 11Χ11 στα τελευταία της ματς ήρθε με τον... συνηθισμένο τρόπο!

Δηλαδή, με μία ανατροπή! Κι όμως, η Άστον Βίλα όποτε μένει πίσω στο... σκορ σαν να πατάει ένα «κουμπάκι» και αλλάζουν όλα!

Άλλωστε, τις τελευταίες τρεις σεζόν της Premier League, είναι η ομάδα, που έχει κερδίσει τους περισσότερους βαθμούς, ενώ έχει βρεθεί πίσω στο σκορ!

Κι όμως, αφού μετά τη χθεσινή (27/12) νίκη μετράει 54 βαθμούς, όταν βρίσκεται με την «πλάτη» στον τοίχο. Προφανώς, μεγάλο ρόλο έχει παίξει και η φετινή της πορεία, καθώς οι μισές της νίκες ήρθαν με αυτόν τον τρόπο!

Από τα 12 «τρίποντα» που έχει πάρει τα έξι είναι με ανατροπή! Tα «θύματά» της -μέχρι στιγμής- είναι η Φούλαμ, η Τότεναμ, η Λιντς, η Μπράιτον, η Γουέστ Χαμ και σε αυτές τις ομάδες προστέθηκε και η Τσέλσι!

Μάλλον, όταν παίρνει το προβάδισμα απέναντι στην Άστον Βίλα δεν πρέπει να... χαίρεσαι και πολύ.

54 - Across the last three Premier League seasons, Aston Villa have won more points from losing positions than any other Premier League side (54). Resilient. pic.twitter.com/Hj6ERasC4K — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2025

england365.gr