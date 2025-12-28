Έκλεισε Κοντούρη ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την πρώτη του κίνηση στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη, όπως μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο 20χρονος μέσος αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής Super League, έχοντας καθιερωθεί στο βασικό σχήμα του Παναιτωλικού, ενώ παράλληλα είναι σταθερό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν έτσι τη στρατηγική επένδυσης σε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, μετά τις κινήσεις για Τετέι και Παντελίδη.

sport-fm.gr