Από την κατάκτηση της Premier League στη δουλειά του οικοδόμου: «Μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα»

Ο Ντάνι Ντρινκγουότερ ήταν ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα εκείνης της ιστορικής Λέστερ που κατέκτησε την Premier League τη σεζόν 2015/16. Το κατόρθωμα του μικρού συλλόγου θεωρήθηκε θαύμα στον ποδοσφαιρικό κόσμο και πολλοί παίκτες εκείνης της ομάδας στη συνέχεια πήραν μεταγραφή σε μεγαλύτερα κλαμπ. Ένας από αυτούς ήταν και ο διεθνής μέσος.

Ο ρόλος του στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι, δίπλα στον Νγκολό Καντέ στη μεσαία γραμμή, σε μια ομάδα που αψήφησε κάθε προσδοκία, οδήγησε στη μεταγραφή του στην Τσέλσι το 2017 έναντι ποσού κοντά στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η θητεία του στο Λονδίνο αποδείχθηκε... απογοητευτική. Τραυματισμοί, έλλειψη σταθερού χρόνου συμμετοχής και μια ατελείωτη διαδικασία προσαρμογής περιόρισαν τις εμφανίσεις του σε μόλις 23 αγώνες σε πέντε σεζόν, ενώ ακολούθησαν δανεισμοί και η καλή αγωνιστική του φόρμα έσβησε σταδιακά.

Πέρα από τις αγωνιστικές του δυσκολίες, ο μέσος αντιμετώπισε και σοβαρά προσωπικά προβλήματα εκείνα τα χρόνια, όπως τον θάνατο κοντινών συγγενών και οικογενειακά ζητήματα που τον επηρέασαν βαθιά. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι πέρασε περιόδους αποπροσανατολισμού και δυσκολευόταν να διαχειριστεί την πίεση εκτός γηπέδων, ενώ είχε και αρκετές περιπέτειες με τον νόμο.

Μετά από περάσματα από ομάδες όπως η Άστον Βίλα, η Μπέρνλι, η Κασίμπασα στην Τουρκία και η Ρέντινγκ, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί, ο Ντρινκγουότερ κρέμασε επίσημα τα παπούτσια του τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 33 ετών. Σήμερα, αποσυρμένος από την ενεργό δράση, εργάζεται ως οικοδόμος στο Μάντσεστερ, συμμετέχοντας σε κατασκευαστικά έργα.

Όπως έχει μοιραστεί ο ίδιος σε αρκετές περιπτώσεις μέσα από τα προσωπικά του προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εργάζεται ως οικοδόμος, ξυλουργός και ανακαινιστής κτιρίων στη γενέτειρά του. Οι φωτογραφίες του σε εργοτάξια, φορώντας φωσφοριζέ γιλέκο και ακόμη και κράνος ασφαλείας, συγκεντρώνουν μεγάλη απήχηση, αλλά και ορισμένες επικρίσεις.

Κάποια σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις του ανέφεραν ότι «έπιασε πάτο». Ο Ντρινκγουότερ απάντησε με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα: «Έχω λάβει πολλά μηνύματα. Μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα. Είναι μια προσωπική απόφαση».

«Λατρεύω να βρίσκομαι στη δουλειά και να δουλεύω σκληρά. Είναι δική μου επιλογή», είπε σε άλλη περίσταση, τονίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας πάνω από τα χρήματα. «Τα χρήματα δεν λύνουν τίποτα. Ένας μισθός δεν βοηθά πραγματικά· ούτε καν σκέφτεσαι τα λεφτά», πρόσθεσε, για να καταλήξει: «Όποιος πιστεύει ότι το να βγάζεις καλά χρήματα θα λύσει όλα σου τα προβλήματα κάνει λάθος. Η ψυχική υγεία είναι πιο σημαντική από τη σωματική».

Με την ιστορία του, ο πρώην ποδοσφαιριστής αποτελεί παράδειγμα επανεκκίνησης μετά την αποχώρησή του από τον αθλητισμό και έχει βρει «γαλήνη» σε μια δουλειά που του προσφέρει προσωπική και ψυχική ισορροπία.

