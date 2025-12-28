Σκίρα: «Η Λάτσιο εξετάζει τον Φώτη Ιωαννίδη»!

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι «Λατσιάλι» εξετάζουν την περίπτωση του Έλληνα επιθετικού, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

O 25χρονος επιθετικός μετακινήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας το περασμένο καλοκαίρι και στο πρώτο εξάμηνο της παρουσίας του στην Πορτογαλία έχει σημειώσει έξι γκολ σε 18 εμφανίσεις.

Να σημειωθεί ότι η Σπόρτινγκ δαπάνησε 22 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφή του Ιωαννίδη, ενώ ακόμη τρία εκατ. θα δοθούν με την μορφή μπόνους στον Παναθηναϊκό, με το Τριφύλλι να διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης που ανέρχεται στο 25%.

sdna.gr