Φάμπρεγκας για Δουβίκα: «Έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης»

Στις δηλώσεις του Σεσκ Φάμπρεγκας μετά τη νίκη της Κόμο στο Λέτσε, ξεχώρισε η αναφορά του στον Τάσο Δουβίκα, με τον Ισπανό τεχνικό να στέκεται τόσο στη νοοτροπία όσο και στις προοπτικές του Έλληνα επιθετικού.

«Ο Δουβίκας έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Πρέπει να δουλέψει σαν θηρίο στα κομμάτια που χρειάζεται βελτίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάμπρεγκας, δείχνοντας ξεκάθαρα τι ζητά από τον φορ της ομάδας του, αλλά και πόσο πιστεύει στις δυνατότητές του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στην Κόμο υπάρχει απόλυτη αποδοχή των απαιτήσεών του από τους παίκτες: «Όλοι οι ποδοσφαιριστές δέχονται αυτά που τους λέω. Κανείς δεν διαφωνεί», σημείωσε, σκιαγραφώντας το κλίμα πειθαρχίας και δουλειάς που προσπαθεί να χτίσει.

Η Κόμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Λέτσε, επικρατώντας με 3-0 της τοπικής ομάδας για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Η ομάδα του Φάμπρεγκας έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, ελέγχοντας τον ρυθμό και «καθαρίζοντας» το παιχνίδι με άνεση.

Ο Τάσος Δουβίκας έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 75ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Η παρουσία του ήταν συνολικά θετική, με σωστές κινήσεις, πίεση στην άμυνα και ουσιαστική συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του.

Ο Ισπανός προπονητής ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή η βαθμολογία δεν αποτελεί προτεραιότητα. «Αυτό που μετράει είναι να βλέπεις μια ομάδα που εξελίσσεται και δημιουργεί αξία», τόνισε, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των παικτών και ειδικά των νεαρών.

