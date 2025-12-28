Η Μπαρτσελόνα μετά από μεταγραφές χάνει και ελεύθερους

Όσο και να θέλει να βγάλει από το οικονομικό… τούνελ εν τέλει παραμένει! Η διοίκηση Λαπόρτα έχει εξυγιάνει σε μεγάλο βαθμό τα ταμεία της Μπαρτσελόνα. Όπως φαίνεται όμως, όχι σε τέτοιο που να μπορεί να επιστρέψει στην κανονικότητα. Να μπορεί δηλαδή να διεκδικεί με αξιώσεις την υπογραφή ποδοσφαιριστών από το… πάνω ράφι.

Οι «μπλαουγκράνα» τα τελευταία χρόνια κάνουν μεταγραφές… με το σταγονόμετρο. Είναι φανερό πως έχουν ρίξει το βάρος στις ανανεώσεις συμβολαίων. Όπως και να χει όμως χρειάζονται και νέα πρόσωπα. Ο Χάνσι Φλικ έχει ζητήσει από τους Καταλανούς την απόκτηση ενός ελίτ κεντρικού αμυντικού. Θέλει ένα στόπερ που θα μπει στην αρχική του ενδεκάδα και θα ηγηθεί στα μετόπισθεν.

Μπαρτσελόνα: Βγαίνει εκτός κούρσας για Γκουεχί

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι «μπλαουγκράνα» μένουν εκτός διεκδίκησης του ταλαντούχου Μαρκ Γκουεχί. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός της Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής στέγης. Το συμβόλαιό του με τους Λονδρέζους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και ο ίδιος δεν προτίθεται να το ανανεώσει.

Όλες οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις έχουν… πέσει πάνω στον Γκουεχί. Ανάμεσά τους και η Μπαρτσελόνα. Το ρεπορτάζ ωστόσο αναφέρει πως οι «μπλαουγκράνα» αδυνατούν να πιάσουν τα ποσά που προτείνουν άλλοι σύλλογοι της ελίτ. Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Βρετανό στόπερ να παραμένει στα πάτρια εδάφη συνεχίζοντας σε ομάδα του Big6 του Νησιού.

