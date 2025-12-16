Αρνητικό ρεκόρ για τον Βινίσιους στο σκοράρισμα

Ο Βινίσιους Τζούνιορ διανύει μια κακή περίοδο τόσο με τους Μαδριλένους όσο και με την Βραζιλία, αφού είναι μακριά από το γκολ και είναι κάτι το οποίο δεν έχει συνηθίσει.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός για την ακρίβεια μετράει 13 αγώνες που δεν έχει σκοράρει με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακόμη, ο Βινίσιους δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα ούτε στα τρία τελευταία παιχνίδια με την εθνική της χώρας του, επομένως είναι συνολικά 16 αγώνες χωρίς γκολ.

sdna.gr