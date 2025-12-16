Ιστορικό ρεκόρ για την Μπόρνμουθ μέσα στο Ολντ Τράφορντ

Τα «Κεράσια» έγιναν η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει τρία ή περισσότερα γκολ στο Old Trafford εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τρεις συνεχόμενες σεζόν, κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα.

Η Μπόρνμουθ εμφανίστηκε απόλυτα αποτελεσματική και εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά προβλήματα των «κόκκινων διαβόλων» και κατάφερε να φτάσει στην ισοπαλία (4-4) αλλά και στο σπάνιο ρεκόρ.

Μάλιστα όχι μόνο συνέχισε να σκοράρει για το ρεκόρ, αλλά δεν έχασε κιόλας φτάνοντας τα 3 σερί θετικά αποτελέσματα.

Οι τελευταίοι μεταξύ τους αγώνες

2023/24: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 0-3

2024/25: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 0-3

2025/26: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4

Συνολικά, η Μπόρνμουθ σημείωσε τουλάχιστον 9 γκολ στο Old Trafford μέσα σε τρία διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια, κρατώντας παράλληλα ανέπαφη την εστία της σε δύο από αυτά.

