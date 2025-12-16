Ξέσπασε ο Φλικ για τις διαμαρτυρίες της Ρεάλ για τη διαιτησία: «Δεν είναι δίκαιο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την νίκη εκτός έδρας με 2-1 από την Αλαβές,λ, αλλά είχε έντονα παράπονα από την διαιτησία, τονίζοντας ότι έπρεπε να είχε δοθεί πέναλτι στον Βινίσιους Ζούνιορ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Την Δευτέρα (15/12) ο Χάνσι Φλικ ρωτήθηκε για την διαμαρτυρία της Ρεάλ κατά της διαιτησίας, και ξέσπασε λέγοντας πως αυτού του είδους οι τοποθετήσεις ασκούν άδικη πίεση στους Ισπανούς διαιτητές.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού. Χωρίς τους διαιτητές δεν μπορούμε να παίξουμε. Κάποιες φορές πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι καλύτερα, όμως άλλες φορές κάνουν φανταστική δουλειά. Όλοι κάνουν λάθη. Σε γενικές γραμμές, κάνουν εξαιρετική δουλειά και εμείς πρέπει να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας. Και οι παίκτες και εμείς, οι προπονητές, κάνουμε λάθη. Δεν θέλω να κοιτάζω τους άλλους, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Οι διαιτητές δέχονται μεγάλη πίεση και αυτό δεν είναι δίκαιο».

