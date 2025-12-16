ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέσπασε ο Φλικ για τις διαμαρτυρίες της Ρεάλ για τη διαιτησία: «Δεν είναι δίκαιο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξέσπασε ο Φλικ για τις διαμαρτυρίες της Ρεάλ για τη διαιτησία: «Δεν είναι δίκαιο»

Ο Χάνσι Φλικ ξέσπασε σχετικά με την Ρεάλ Μαδρίτης και τις διαμαρτυρίες της ομάδας για τη διαιτησία στη La Liga.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την νίκη εκτός έδρας με 2-1 από την Αλαβές,λ, αλλά είχε έντονα παράπονα από την διαιτησία, τονίζοντας ότι έπρεπε να είχε δοθεί πέναλτι στον Βινίσιους Ζούνιορ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Την Δευτέρα (15/12) ο Χάνσι Φλικ ρωτήθηκε για την διαμαρτυρία της Ρεάλ κατά της διαιτησίας, και ξέσπασε λέγοντας πως αυτού του είδους οι τοποθετήσεις ασκούν άδικη πίεση στους Ισπανούς διαιτητές.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού. Χωρίς τους διαιτητές δεν μπορούμε να παίξουμε. Κάποιες φορές πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι καλύτερα, όμως άλλες φορές κάνουν φανταστική δουλειά. Όλοι κάνουν λάθη. Σε γενικές γραμμές, κάνουν εξαιρετική δουλειά και εμείς πρέπει να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας. Και οι παίκτες και εμείς, οι προπονητές, κάνουμε λάθη. Δεν θέλω να κοιτάζω τους άλλους, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Οι διαιτητές δέχονται μεγάλη πίεση και αυτό δεν είναι δίκαιο».

sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κοντά σε Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Δέκα διαφορετικοί προπονητές, ίδια προβλήματα για τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανατροπή με Ουάρντα και παραμονή του στην ΑΕΛ Novibet

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Στις 3/1 ξεκινάει η παγκόσμια περιοδεία του τροπαίου, σε 30 χώρες μέσα σε 150 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χώρισαν και επίσημα ξανά οι δρόμοι Απόλλωνα και Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών στον δράστη της επίθεσης κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάλος στην Τουρκία με το στοιχηματικό σκάνδαλο - Νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί το καλοκαίρι ο «αρχιτέκτονας» της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανονικά με Πάφο ο Λαΐφης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΕΠ 6) After Derby: Κερδισμένοι της αγωνιστικής Πάφος και Άρης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απόφαση-κόλαφος για Παρί: Καλείται να πληρώσει 61 εκατ. ευρώ στον Εμπαπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτος... σερβιτόρος ο Γιόβετιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Καρεμπέ επιβεβαίωσε τον δανεισμό Καμπελά στη Ναντ!

Ελλάδα

|

Category image

FIFA The Best 2025: Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Ντοναρούμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάντα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη