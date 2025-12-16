Πέρεθ: «Μόνο η διαιτησία ανησυχεί την Ρεάλ Μαδρίτης»
Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για ακόμη μια φορά δημόσια και αναφέρθηκε εκ νέου στην διαιτησία.
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν δίστασε για ακόμη μια φορά να εξαπολύσει πυρά κατά των Ισπανών διαιτητών και να πει την γνώμη του σχετικά.
Ο ιδιοκτήτης της ισπανικής ομάδας, ανέφερε πως για το μόνο που ανησυχεί η Ρεάλ Μαδρίτης είναι για τους διαιτητές και όχι για την αγωνιστική εικόνα της
Για την ακρίβεια τόνισε:
«Για το μόνο που υπάρχει έντονη ανησυχία αυτή την στιγμή στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι σχετικά με την κατάσταση των διαιτητών».
sdna.gr