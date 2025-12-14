Η Τότεναμ θέλει να σπάσει τον κουμπαρά και να κάνει δικό της τον Σεμένιο

Το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι είναι έτοιμο να ανοίξει και στην Premier League επικρατεί ένας... πανικός.

Η Τότεναμ θέλει να ενισχύσει άμεσα τη μεσοεπιθετική της γραμμή και ο ποδοσφαιριστής-έκπληξη της φετινής σεζόν δείχνει να είναι η ιδανική λύση για τον Τόμας Φρανκ.

Οι Λονδρέζοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Αντουάν Σεμένιο και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να τον κάνουν δικό τους. Μάλιστα σύμφωνα με ρεπορτάζ είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τα μισθολογικά όρια που έχουν θέσει εντός ομάδας, ώστε να τον δελεάσουν, για να μην υπογράψει με τη Μάντσεστερ Σίτι που επίσης τον περιτριγυρίζει.

Η φετινή σεζόν του 25χρονου μεσοεπιθετικού είναι εξαιρετική με έξι γκολ και τρεις ασίστ σε συνολικά 15 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.

sportfm.gr