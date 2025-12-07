Ριζική αναδιάρθρωση στη Γιουνάιτεντ

H οποία του πρόσφερε τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ήταν διατεθειμένη να δώσει 100 εκατ. ευρώ στους "κόκκινους διαβόλους" για την απόκτησή του.

Ο Πορτογάλος σταρ απέρριψε τη μετακόμιση στη Saudi Pro League και συνέχισε στο “Ολντ Τράφορντ”. Ωστόσο, σύμφωνα με τη “Manchester Evening News”, η Αλ Νασρ έχει πλέον μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει αναλάβει προσωπικά να πείσει τον συμπατριώτη του να φορέσει τη φανέλα της ομάδας από το Ριάντ το επόμενο καλοκαίρι.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το “Teamtalk”, ο Ρούμπεν Αμορίμ σχεδιάζει ριζική αναδιάρθρωση του ρόστερ στο τέλος της σεζόν. Μαζί με τον Μπρούνο Φερνάντες, συνολικά έντεκα παίκτες αναμένεται να αποχωρήσουν για να χρηματοδοτηθούν οι καλοκαιρινές μεταγραφές.

Οι παίκτες που ενδέχεται να φύγουν είναι οι: Μάνουελ Ουγκάρτε, Μάρκους Ράσφορντ (δανεικός στην Μπαρτσελόνα), Ράσμους Χόιλουντ (δανεικός στη Νάπολι), Κασεμίρο, Τζέιντον Σάντσο (δανεικός στην Άστον Βίλα), Κόμπι Μέινο, Χάρι Μαγκουάιρ, Αλτάι Μπαγιντίρ, Τζόσουα Ζίρκζε και Τάιρελ Μαλάσια.

Σύμφωνα με τη “Mirror”, ο Αμορίμ θα έχει στη διάθεσή του μεταγραφικό μπάτζετ 200 εκατ. λιρών, ώστε να προχωρήσει στη μεγάλη ανανέωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να “χτίσει” την ομάδα που οραματίζεται.