Γλίτωσε το... έμφραγμα η Σίτι με ήρωα Φόντεν και συνέχισε το κυνήγι της Άρσεναλ!

Γλίτωσε μία οδυνηρή γκέλα και παρέμεινε στο κατόπι η Μάντσεστερ Σίτι! Οι «πολίτες» επικράτησαν 3-2 επί της Λιντς στο «Έτιχαντ» με χρυσό σκόρερ τον Φιλ Φόντεν στις καθυστερήσεις, ανεβαίνοντας στους 25 βαθμούς μετά από 13 αγωνιστικές της Premier League.

Κάπως έτσι, πλησίασαν στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία έχει ματς λιγότερο, ελπίζοντας οι «κανονιέρηδες» να χάσουν βαθμούς στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλσι την Κυριακή (30/11, 18:30) έτσι ώστε να πλησιάσουν στην κορυφή.

Παρόλο που το ματς έμοιαζε εύκολο για τη Σίτι, κόντρα σε μία Λιντς που παλεύει για την παραμονή, δεν εξελίχθηκε έτσι. Οι «πολίτες» έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση, καθώς προηγήθηκαν στην πρώτη φάση του αγώνα με τον Φιλ Φόντεν να σκοράρει στο 1ο λεπτό, ενώ έκαναν το 2-0 στο 25' με σκόρερ τον Γιόσκο Γκβάρντιολ.

Ωστόσο, τα «παγώνια» δεν παράτησαν το ματς και σόκαραν τους γηπεδούχους στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν μείωσε σε 2-1 στο 49ο λεπτό, ενώ ο Λούκας Ενμέτσα έχασε πέναλτι, πήρε «ριμπάουντ» και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 στο 68'.

Το ματς φάνηκε να «στραβώνει» για τη Σίτι, ωστόσο ο... από μηχανής Φόντεν βρήκε για δεύτερη φορά εστία με εκπληκτικό πλασέ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, γράφοντας το τελικό 3-2 και δίνοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Στα άλλα ματς που έλαβαν χώρα ταυτόχρονα, η εντυπωσιακή Μπρέντφορντ σάρωσε με σκορ 3-1 την κάκιστη Μπέρνλι με πρωταγωνιστή τον Ίγκορ Τιάγκο, που σκόραρε δύο φορές. Οι νικητές ανέβηκαν στην 8η θέση και αρκετά κοντά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ οι ηττημένοι παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού.

Τέλος, σε ένα ανατρεπτικό παιχνίδι, η Σάντερλαντ συνέχισε τη φοβερή πορεία της, καθώς νίκησε 3-2 την Μπρέντφορντ στο «Stadium of Light», παρόλο που βρέθηκε να χάνει με σκορ 0-2 μετά το πρώτο τέταρτο. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κάνουν τη φοβερή ανατροπή και ανέβηκαν ξανά στην τετράδα με 22 βαθμούς.

