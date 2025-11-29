ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλλαγή δεδομένων στη Μακάμπι: Σκέφτεται να δώσει άλλη μία ευκαιρία στον Κάτας

Σύμφωνα με έγκυρη ισραηλινή ιστοσελίδα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ σκέφτεται να δώσει άλλη μία ευκαιρία στον Οντέντ Κάτας, ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου τις προηγούμενες ημέρες.

Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με την τεχνική ηγεσία της Μακάμπι. Παρόλο που ο Οντέντ Κάτας βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου, φαίνεται πως ο ισραηλινός σύλλογος έχει διαφοροποιήσει τη στάση του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα «WallaSport», η διοίκηση της «ομάδας του λαού» μοιάζει διατεθειμένη να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στον έμπειρο τεχνικό, για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι η αισιοδοξία που προέκυψε με την απόφαση της Ευρωλίγκας να επαναφέρει τους αγώνες στο Ισραήλ από τις 9 Δεκεμβρίου, κάτι που προκάλεσε μια κάποια αλλαγή στη στάση ορισμένων μελών της διοίκησης.

Ο έτερος λόγος είναι πως ο κόσμος δεν συμφωνεί με την απομάκρυνση του Κάτας. Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, οι φίλοι της Μακάμπι σε γενικές γραμμές έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Ισραηλινό κόουτς και πιστεύουν σε αυτόν.

Μάλιστα, το «Walla» επικαλείται μία πηγή εντός της Μακάμπι, η οποία αναφέρει ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Οντέντ να έχει την ευκαιρία να οδηγήσει την ομάδα στην επιστροφή της Ευρωλίγκας στο Ισραήλ».

Πάντως, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ακόμη δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση, με την απομάκρυνση του Κάτας να είναι ακόμη «ανοικτή». Σε αυτή την περίπτωση, ως φαβορί για την αντικατάστασή του παρουσιάζεται ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

