ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρελό φινάλε στο ντέρμπι: Η Σπόρτινγκ ισοφάρισε στο 100' και, μαζί με την Μπενφίκα, μένει ζωντανή για τον τίτλο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρελό φινάλε στο ντέρμπι: Η Σπόρτινγκ ισοφάρισε στο 100' και, μαζί με την Μπενφίκα, μένει ζωντανή για τον τίτλο!

Η Πόρτο άγγιξε μια νίκη-μισό πρωτάθλημα, όμως το γκολ του Σουάρες στο 100', στην επαναφορά από πέναλτι που απέκρουσε ο Ντιόγκο Κόστα, κράτησε Σπόρτινγκ και Μπενφίκα ζωντανές στη μάχη του τίτλου!

Η Πόρτο έφτασε μια ανάσα από μια τεράστια νίκη που θα την έστελνε στο +7 από τη Σπόρτινγκ και θα της έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, όμως το ντέρμπι στο «Ντραγκάο» για την 21η αγωνιστική της Πριμέιρα Λίγκα κατέληξε σε δραματική ισοπαλία 1-1. Το γκολ του Λουίς Σουάρες στο 100', στην επαναφορά από πέναλτι που απέκρουσε ο Ντιόγκο Κόστα, κράτησε όχι μόνο τη Σπόρτινγκ αλλά και τη Μπενφίκα ζωντανές στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος!

Το παιχνίδι είχε όλα τα στοιχεία ενός κλάσικο: Ένταση, δυνατές μονομαχίες, διακοπές λόγω πυροτεχνημάτων, τραυματισμούς και νεύρα. Η Πόρτο μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος και βρήκε το γκολ στο 77', όταν ο Σέκο Φοφανά, στο ντεμπούτο του, εκμεταλλεύτηκε μια χαοτική φάση στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Σπόρτινγκ διαμαρτυρήθηκε για προηγούμενη επαφή, όμως το VAR επικύρωσε το 1-0.

Οι «δράκοι» έμοιαζαν να κρατούν μια νίκη-χρυσάφι, που θα τους έδινε σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας στη βαθμολογία. Όμως στις καθυστερήσεις, και συγκεκριμένα στο δέκατο λεπτό του έξτρα χρόνου, η Σπόρτινγκ βρήκε τη μεγάλη της στιγμή: Ο Σουάρες εκτέλεσε πέναλτι, ο Ντιόγκο Κόστα απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά ο Ουρουγουανός πρόλαβε στην επαναφορά και ισοφάρισε σε 1-1, παγώνοντας το «Ντραγκάο».

Η Πόρτο χάνει έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στο φινάλε και μένει στους 56, με τη Σπόρτινγκ να ακολουθεί στους 52 και τη Μπενφίκα στους 49. Με άλλα λόγια, το γκολ του Σουάρες στο τελευταίο δευτερόλεπτο αναζωπύρωσε πλήρως τη μάχη του τίτλου, αφήνοντας και τους δύο διώκτες της Πόρτο στο παιχνίδι.

Να σημειωθεί πως η Πόρτο, που κυνηγά το 31ο πρωτάθλημα και το πρώτο της από τη σεζόν 2021/22, έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη. Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Βαγιαννίδης δεν χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή του, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ίνγκραμ στη θέση του Κάρι στο All-Star Game

NBA

|

Category image

Νοκ-άουτ και ο Ντεσπότοφ, χάνει τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα σε Ποντένσε και Ολυμπιακό, κλήση σε ακρόαση για δύο οπαδούς της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος ο Ραφίνια στον ημιτελικό του Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πάει και χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο πανηγυρισμός του χρυσού μεταλλίου της Ιταλίας που δίχασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρις Τριανταφυλλίδης: «Μην υπογράψετε, διακύβευμα η ιστορία του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απέναντι στη Γκράτσεβα η Σάκκαρη με στόχο τα προημιτελικά

Τένις

|

Category image

Στο πλευρό του Κοντίδη και του Προγράμματος #TowardsLA ο ΚΟΑ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Παρελθόν από τον Άρη ο Ράτζκοφ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Σε συνομιλίες με την Αλ Ιτιχάντ ο ατζέντης του Μο Σαλάχ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη