Τρελό φινάλε στο ντέρμπι: Η Σπόρτινγκ ισοφάρισε στο 100' και, μαζί με την Μπενφίκα, μένει ζωντανή για τον τίτλο!

Η Πόρτο έφτασε μια ανάσα από μια τεράστια νίκη που θα την έστελνε στο +7 από τη Σπόρτινγκ και θα της έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, όμως το ντέρμπι στο «Ντραγκάο» για την 21η αγωνιστική της Πριμέιρα Λίγκα κατέληξε σε δραματική ισοπαλία 1-1. Το γκολ του Λουίς Σουάρες στο 100', στην επαναφορά από πέναλτι που απέκρουσε ο Ντιόγκο Κόστα, κράτησε όχι μόνο τη Σπόρτινγκ αλλά και τη Μπενφίκα ζωντανές στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος!

Το παιχνίδι είχε όλα τα στοιχεία ενός κλάσικο: Ένταση, δυνατές μονομαχίες, διακοπές λόγω πυροτεχνημάτων, τραυματισμούς και νεύρα. Η Πόρτο μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος και βρήκε το γκολ στο 77', όταν ο Σέκο Φοφανά, στο ντεμπούτο του, εκμεταλλεύτηκε μια χαοτική φάση στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Σπόρτινγκ διαμαρτυρήθηκε για προηγούμενη επαφή, όμως το VAR επικύρωσε το 1-0.

Οι «δράκοι» έμοιαζαν να κρατούν μια νίκη-χρυσάφι, που θα τους έδινε σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας στη βαθμολογία. Όμως στις καθυστερήσεις, και συγκεκριμένα στο δέκατο λεπτό του έξτρα χρόνου, η Σπόρτινγκ βρήκε τη μεγάλη της στιγμή: Ο Σουάρες εκτέλεσε πέναλτι, ο Ντιόγκο Κόστα απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά ο Ουρουγουανός πρόλαβε στην επαναφορά και ισοφάρισε σε 1-1, παγώνοντας το «Ντραγκάο».

Η Πόρτο χάνει έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στο φινάλε και μένει στους 56, με τη Σπόρτινγκ να ακολουθεί στους 52 και τη Μπενφίκα στους 49. Με άλλα λόγια, το γκολ του Σουάρες στο τελευταίο δευτερόλεπτο αναζωπύρωσε πλήρως τη μάχη του τίτλου, αφήνοντας και τους δύο διώκτες της Πόρτο στο παιχνίδι.

Να σημειωθεί πως η Πόρτο, που κυνηγά το 31ο πρωτάθλημα και το πρώτο της από τη σεζόν 2021/22, έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη. Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Βαγιαννίδης δεν χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή του, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

sport-fm.gr