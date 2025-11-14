ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έναρξη Μουντιάλ δίχως Κριστιάνο για την Πορτογαλία: Η αποβολή για αγκωνιά και ο κανονισμός της FIFA!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έναρξη Μουντιάλ δίχως Κριστιάνο για την Πορτογαλία: Η αποβολή για αγκωνιά και ο κανονισμός της FIFA!

Κατάφερε να γίνει… πρώτο θέμα με την ανώριμη και έξω από τη νοοτροπία του, κίνηση να χτυπήσει αντίπαλο, με αποτέλεσμα, ο Κριστιάνο ν’ αντιμετωπίζει πλέον κίνδυνο αναγκαστικής απουσίας από την έναρξη των υποχρεώσεων της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ του 2026!

Ο Κριστιάνο αποβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης για αγκωνιά στον Ο’Σέι, στην ήττα (2-0) των Πορτογάλων από την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, ενώ και μετά το χτύπημα στον αντίπαλό του, ειρωνεύτηκε διαιτησία και οπαδούς που άρχισαν το έντονο πικάρισμα προς το πρόσωπό του.

Ο κανονισμός της FIFA είναι τέτοιος που κάνει λόγο για τιμωρία τουλάχιστον δυο αγωνιστικών σε περίπτωση επικίνδυνου παιχνιδιού, ενώ, η ποινή ανέρχεται σε τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές όταν πρόκειται για αντιαθλητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος με τον αγκώνα.

Ο CR7 θα χάσει σίγουρα το τελευταίο ματς των Ιβήρων στα προκριματικά απέναντι στην Αρμενία και θα φανεί αν και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου το επόμενο καλοκαίρι.

 

england365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το βράδυ της Κυριακής (16/11) η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Ελλάδα

|

Category image

Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Θεοφάνη Αρέστη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ντεσάμπ: «Υπερηφάνεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έναρξη Μουντιάλ δίχως Κριστιάνο για την Πορτογαλία: Η αποβολή για αγκωνιά και ο κανονισμός της FIFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο δρόμος για την οκτάδα είναι εφικτός

ΑΕΚ

|

Category image

Το... ιδιαίτερο κέρασμα του Χάαλαντ στους συμπαίκτες του μετά τη νίκη της Νορβηγίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζέκα: «Θέλω το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό στον νέο μου ρόλο»

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για το παιχνίδι με την ΑΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

O Γιούργκεν Κλοπ... «μπλοφάρει» για την επιστροφή του στα γήπεδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι στην προπόνηση της Αργεντινής για να δουν τον Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψαν τα χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αποτελεί ένα έξτρα «όπλο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χωρίς Μπαπέ η Γαλλία στο Αζερμπαϊτζάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία και Τουρκία για Καμαρά

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη