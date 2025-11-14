Έναρξη Μουντιάλ δίχως Κριστιάνο για την Πορτογαλία: Η αποβολή για αγκωνιά και ο κανονισμός της FIFA!

Ο Κριστιάνο αποβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης για αγκωνιά στον Ο’Σέι, στην ήττα (2-0) των Πορτογάλων από την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, ενώ και μετά το χτύπημα στον αντίπαλό του, ειρωνεύτηκε διαιτησία και οπαδούς που άρχισαν το έντονο πικάρισμα προς το πρόσωπό του.

Ο κανονισμός της FIFA είναι τέτοιος που κάνει λόγο για τιμωρία τουλάχιστον δυο αγωνιστικών σε περίπτωση επικίνδυνου παιχνιδιού, ενώ, η ποινή ανέρχεται σε τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές όταν πρόκειται για αντιαθλητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος με τον αγκώνα.

Ο CR7 θα χάσει σίγουρα το τελευταίο ματς των Ιβήρων στα προκριματικά απέναντι στην Αρμενία και θα φανεί αν και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου το επόμενο καλοκαίρι.

