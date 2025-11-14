Το... ιδιαίτερο κέρασμα του Χάαλαντ στους συμπαίκτες του μετά τη νίκη της Νορβηγίας

Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 της Εσθονίας, στην προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και βρίσκεται... μια ανάσα από την τελική φάση της διοργάνωσης.

Στην τελευταία στροφή των προκριματικών, η Νορβηγία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ιταλία, την οποία περνάει για τρεις βαθμούς, ωστόσο ακόμα και σε περίπτωση ήττας, είναι πρακτικά αδύνατο να χαθεί η πρωτιά για τους Σκανδιναβούς, καθώς έχοθν +17 στη διαφορά τερμάτων και πρέπει να ηττηθούν από τη «σκουάντρα ατζούρα» με 18 γκολ!

Ουσιαστικά λοιπόν, η νίκη επί της Εσθονίας, εξασφάλισε στην ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ, την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026. Ο «Cyborg», ο οποίος ήταν για μια ακόμα φορά πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας δύο γκολ, βρισκόταν σε... τρελά κέφια, μετά την λήξη της αναμέτρησης και αποφάσισε να κεράσει φαγητό τους συμπαίκτες του.

Ως εκ τούτου, ο Χάαλαντ αγόρασε 70 cheeseburgers από γνωστή αλυσίδα ταχυφαγίας, με τους συμπαίκτες του να υποδέχονται με μεγάλη χαρά, την κίνηση του επιθετικού της Σίτι.

