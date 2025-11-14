ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφτασε τα 400 γκολ ο Μπαπέ – Ο νεότερος από την εποχή του Πελέ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έφτασε τα 400 γκολ ο Μπαπέ – Ο νεότερος από την εποχή του Πελέ!

Ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε δύο γκολ χθες με την εθνική Γαλλίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, πριν κλείσει τα 27 του χρόνια.

Η νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας με 4-0 σφράγισε το εισιτήριό της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αλλά και μια τρομερή επίδοση του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος άσος πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ στη νίκη της ομάδας του.

Έτσι, ο φορ της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα έναν μήνα περίπου πριν κλείσει τα 27: έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, σε 536 παιχνίδια. Έγινε μάλιστα ο νεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει κάτι ανάλογο, από την εποχή του Πελέ, ο οποίος είχε... διαλύσει τη στατιστική, φτάνοντας τα 400 γκολ, μόλις στα 20 του.

Ο Μπαπέ έως τώρα έχει πετύχει 27 γκολ με τη Μονακό, 246 γκολ με την Παρί Σεν Ζερμέν, 62 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και 55 με την εθνική Γαλλίας.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήττα της Εθνικής Ελπίδων με τεσσάρα από το Κόσοβο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ ακολουθεί τον Πελέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην κορυφή του ΝΒΑ MVP Ladder ο Γιόκιτς, έχασε μία θέση ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Ρούντι για Φαρίντ: «Τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική, χωρίς κανένα πρόβλημα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Αυγουστή δεν υπήρχε περίπτωση, ο Κέρκεζ υπογράφει σύντομα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση θα κάνει αυτή την Εθνική πιο δυνατή»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν μπήκαν στο... πετσί

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα ημιτελικά του ATP Finals 2025 ο Γιανίκ Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Στο Νο70 της Παγκόσμιας Κατάταξης ανέβηκε ο Τζουντόκα Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Mάντζιος: «Δεν είναι άτρωτη η Αυστρία, θα διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το βράδυ της Κυριακής (16/11) η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Ελλάδα

|

Category image

Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Θεοφάνη Αρέστη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ντεσάμπ: «Υπερηφάνεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη