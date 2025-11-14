Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε το ΟΚ για την προβολή αγώνων της Premier League – Οι πέντε όροι

Την ευκαιρία να βλέπουν αγώνες ποδοσφαίρου του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο θα έχουν οι κάτοικοι της Βορείου Κορέας. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε το ΟΚ ωστόσο με πέντε προϋποθέσεις.

Αρχικά τα παιχνίδια δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά πάντα σε μαγνητοσκόπηση και με μοντάζ.

Το κάθε παιχνίδι που θα περνάει από μοντάζ δεν θα έχει διάρκεια 90 λεπτά αλλά 60.

Όλες οι επιγραφές, οι πληροφορίες που θα αναγράφονται στα αγγλικά θα καλύπτονται και αντί αυτών θα υπάρχουν γραφικά στη γλώσσα της Βορείου Κορέας.

Ο τέταρτος όρος είναι να αφαιρείται οποιοδήποτε στιγμιότυπο που περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές της Νοτίου Κορέας, συμπεριλαμβανομένων των Κιμ Τζι-Σου που αγωνίζεται στη Μπρέντφορντ αλλά και του Χουάνγκ Χι-Τσάν της Γουλβς.

Τέλος, ότι έχει αναφορά ή στιγμιότυπο που έχει σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα θα αφαιρείται από την εικόνα.

