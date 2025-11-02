H Άρσεναλ «ξεπέρασε» την... εκκίνηση των Invincibles και «φωνάζει» πρωτάθλημα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ είναι -ίσως- η πιο φορμαρισμένη ομάδα, που μπορεί να βρει κανείς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή!

Κάνει απίθανα πράγματα, δέχεται ελάχιστες ευκαιρίες, έχει «ξεχάσει» τι θα πει ένα κλαμπ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα σου και «φωνάζει» πως θέλει το πρωτάθλημα όσο τίποτα άλλο! Κι όλα αυτά, ενώ μπόρεσε να «ξεπεράσει» την... εκκίνηση, που είχε η «παρέα» των Αρσέν Βενγκέρ και Τιερί Ανρί τη σεζόν των Invincibles!

Μία ομάδα, μία παρέα, μία «γροθιά», που έχει «τρελάνει» τους πάντες στην αρχή της φετινής σεζόν!

Η Άρσεναλ -τη δεδομένη στιγμή- είναι ένα από τα πιο φορμαρισμένα κλαμπ της Ευρώπης και τώρα, που «έπιασε» κορυφή δεν λέει να την... αφήσει!

Τα όσα κάνει είναι φανταστικά! Έχει «μετατρέψει» τα κόρνερ, σε... γκολ και η άμυνά της είναι από «ατσάλι»!

Ελάχιστες είναι οι φορές, που έχει δεχτεί σουτ στην εστία, ενώ ακόμα πιο λίγες είναι αυτές που μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα της!

Όπως είναι λογικό, ο στόχος φαντάζει ένας, καθώς άπαντες θα ήθελαν να δουν ξανά ένα πρωτάθλημα, μετά την τρομερή πορεία του 2004, που έμεινε χωρίς ήττα.

Οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα, μετά από 10 αγωνιστικές στην Premier League έχουν λόγους για να «χαμογελούν»!

Ναι μεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς και με τη βαθμολογική τoυς συγκομιδή!

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς η Άρσεναλ έχει «ξεπεράσει» την... εκκίνηση των Invincibles! Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό!

Μετά από τις 10 πρώτες «στροφές» του πρωταθλήματος έχει μαζέψει 25 βαθμούς! Πόσους είχε στο μακρινό 2003; Κι ας είχε μείνει αήττητη για όλη τη σεζόν, μετά από 10 αγωνιστικές είχε στο «σακούλι» της 24 βαθμούς, καθώς μετρούσε επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες!

Θα μπορέσει να έχει και το ίδιο «φινάλε»; Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αλλά το πώς έχει ξεκινήσει έχει εντυπωσιάσει τους πάντες!

england365.gr 

