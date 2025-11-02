ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέσπασμα Φαν Ντάικ: «Ειπώθηκαν γελοιότητες για τη Λίβερπουλ, μέχρι και ότι θα… πέφταμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξέσπασμα Φαν Ντάικ: «Ειπώθηκαν γελοιότητες για τη Λίβερπουλ, μέχρι και ότι θα… πέφταμε»

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ ξέσπασε μετά την επιστροφή της Λίβερπουλ στις νίκες.

Η Λίβερπουλ έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων ηττών στην Premier League νικώντας χθες την Άστον Βίλα (2-0) και ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ ξέσπασε κατά όσων έσπευσαν να… αποκαθηλώσουν εύκολα την ομάδα του φτάνοντας στο σημείο ακόμη και να μιλήσουν για κίνδυνο υποβιβασμού.«Ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει πολύς θόρυβος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ομάδα. Μερικές από αυτές τις απόψεις είναι απολύτως γελοίες. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό. Είναι ο εξωτερικός θόρυβος που μπορεί να φτάσει σε ορισμένους παίκτες, στην ομάδα. Όμως εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Δεν βγαίνουμε στο γήπεδο για να χάνουμε παιχνίδια, δεν βγαίνουμε για να απογοητευτούμε μετά από παιχνίδια ή να αφήσουμε τους οπαδούς απογοητευμένους επιστρέφοντας σπίτι, θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά και να κερδίσουμε παιχνίδια. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Παίζεις στην Premier League, το υψηλότερο επίπεδο, στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και είναι δύσκολο να παραμείνεις ήρεμος, αλλά πρέπει να το κάνεις αν θέλεις να επιστρέψεις εκεί που θέλουμε να είμαστε. Στην κορυφή. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούμε αργότερα στη σεζόν», τόνισε ο αρχηγός των Reds.

«Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν πρέπει ποτέ να απογοητεύεσαι ή να ενθουσιάζεσαι υπερβολικά. Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του σε τόσες πολλές πλατφόρμες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από αυτό και να επικεντρωθούμε στη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Την περασμένη σεζόν δεν ακούσαμε πολλά αρνητικά πράγματα. Όλα πήγαιναν ιδανικά. Φέτος έφτασαν να λένε ότι θα μπλεκόμασταν στη μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού», πρόσθεσε ο Ολλανδός αμυντικός.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΛ κατά της διαιτησίας: «Κόκκινη στον Νταβίντ Λουίζ, έπιασαν τόπο οι φωνές της Πάφου μετά την Ομόνοια»

ΑΕΛ

|

Category image

Λύτρωση με Πινέδα στο 90+2΄ για την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζουν χωρίς απώλειες Άρης και Apollon Ladies

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Έβαλε καλά το... λιθαράκι του ο Παναγή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η... ασυμβίβαστη 9η αγωνιστική, που έφερε τα πρώτα Ανορθωσιάτικα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δικαιούται να τα έχει με τη τύχη του...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καρσέδο: «Μία πολύ σημαντική νίκη με καλή παρουσία»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Έλτσε… πλήρωσε τα σπασμένα της Ρεάλ και η Μπάρτσα επέστρεψε στα τρίποντα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή: «Στα τελευταία παιχνίδια νιώθουμε... να μη πω τη λέξη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Περίπατος με πεντάρα για τον ΠΑΟΚ στις Σέρρες!

Ελλάδα

|

Category image

Χρειάστηκε πολύ...

ΑΕΚ

|

Category image

Μαρτίνς: «Αξίζαμε κάτι από το παιχνίδι»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Βγάλαμε προσωπικότητα και χαρακτήρα»

ΑΕΚ

|

Category image

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, χωρίς σέντερ με Αστέρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Πάφου κόντρα στην ΑΕΛ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη