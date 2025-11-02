Ξέσπασμα Φαν Ντάικ: «Ειπώθηκαν γελοιότητες για τη Λίβερπουλ, μέχρι και ότι θα… πέφταμε»

Η Λίβερπουλ έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων ηττών στην Premier League νικώντας χθες την Άστον Βίλα (2-0) και ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ ξέσπασε κατά όσων έσπευσαν να… αποκαθηλώσουν εύκολα την ομάδα του φτάνοντας στο σημείο ακόμη και να μιλήσουν για κίνδυνο υποβιβασμού.«Ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει πολύς θόρυβος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ομάδα. Μερικές από αυτές τις απόψεις είναι απολύτως γελοίες. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό. Είναι ο εξωτερικός θόρυβος που μπορεί να φτάσει σε ορισμένους παίκτες, στην ομάδα. Όμως εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Δεν βγαίνουμε στο γήπεδο για να χάνουμε παιχνίδια, δεν βγαίνουμε για να απογοητευτούμε μετά από παιχνίδια ή να αφήσουμε τους οπαδούς απογοητευμένους επιστρέφοντας σπίτι, θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά και να κερδίσουμε παιχνίδια. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Παίζεις στην Premier League, το υψηλότερο επίπεδο, στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και είναι δύσκολο να παραμείνεις ήρεμος, αλλά πρέπει να το κάνεις αν θέλεις να επιστρέψεις εκεί που θέλουμε να είμαστε. Στην κορυφή. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούμε αργότερα στη σεζόν», τόνισε ο αρχηγός των Reds.

«Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν πρέπει ποτέ να απογοητεύεσαι ή να ενθουσιάζεσαι υπερβολικά. Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του σε τόσες πολλές πλατφόρμες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από αυτό και να επικεντρωθούμε στη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Την περασμένη σεζόν δεν ακούσαμε πολλά αρνητικά πράγματα. Όλα πήγαιναν ιδανικά. Φέτος έφτασαν να λένε ότι θα μπλεκόμασταν στη μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού», πρόσθεσε ο Ολλανδός αμυντικός.

