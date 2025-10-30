ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γιαμάλ θέλει να μετακομίσει για λόγους ασφαλείας

Ο Λαμίν Γιαμάλ απασχολεί συχνά τα πρωτοσέλιδα του Τύπου, τόσο για τις επιδόσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όσο και για την προσωπική ζωή του. Πρόσφατα, ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα,  προκάλεσε «διαμάχη» με αφορμή το Clásico, τόσο για την πρόκληση που υπέστη από τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και για την απόδοσή του στην ήττα με 2-1.

 Επίσης, έγινε πρωτοσέλιδο επειδή φέρεται πως είναι έτοιμος να αγοράσει την πρώην κατοικία της τραγουδίστριας Σακίρα και του πρώην αμυντικού της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ. Αυτό το πολυτελές σπίτι, που εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ, προσελκύει τον παίκτη για την άνεση και την ασφάλειά του.

 Σύμφωνα με το «El Periódico», ο παίκτης πρόσφατα αντιμετώπισε ένα περιστατικό ασφαλείας. Ο Γιαμάλ ένιωσε ότι κάποιος προσπάθησε να εισβάλει στο διαμέρισμά του. Μετά από σχετικές έρευνες, αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό, καθώς δεν υπήρξε διάρρηξη ή κλοπή. Παρ' όλα αυτά, ο Γιαμάλ επηρεάστηκε ψυχολογικά από το περιστατικό και έκτοτε θέλει να μετακομίσει. Και όπως ήταν λογικό, οι διοικούντες την Μπαρτσελόνα αντέδρασαν, ενεργοποιώντας ενισχυμένα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον νεαρό «αστέρα».

ΔΙΕΘΝΗ

