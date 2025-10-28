Μπέλιγχαμ σε Πέδρι: «Κόκκινη; Ούτε με… Νεγκρέιρα»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η καυστική ατάκα του Μπέλιγχαμ στον Πέδρι στη διάρκεια του clasico της Κυριακής.

Το clasico μπορεί να τελείωσε το απόγευμα της Κυριακής, αλλά συνεχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια βίντεο με… σπαρταριστούς διαλόγους ανάμεσα στους παίκτες της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα (2-1).

Ο Πέδρι σε μια διεκδίκηση της μπάλας έπεσε κάτω από χτύπημα του Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Ισπανός διεθνής μέσος ζήτησε την τιμωρία του αντιπάλου του. Ο Άγγλος μέσος πήγε και με όχι φιλική διάθεση τον έπιασε από το λαιμό, ενώ στη συνέχεια φάνηκε να του λέει ξεκάθαρα «Κόκκινη κάρτα; Ούτε με τον Νεγκρέιρα!».

Υπενθυμίζεται πως η Μπαρτσελόνα και πρώην στελέχη της έχουν κατηγορηθεί για πληρωμές άνω των 7,3 εκατ. ευρώ στον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, άλλοτε αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας (CTA), την περίοδο 2001–2018. Η δίκη για την υπόθεση έγινε τον Σεπτέμβριο και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

 

