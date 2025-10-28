«Βγαίνουν» τα εισιτήρια για τους «16» στο Κύπελλο Γερμανίας

Με τις αναμετρήσεις για τον 2ο γύρο, συνεχίζεται το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου το Κύπελλο Γερμανίας και το ενδιαφέρον προσελκύουν οι πέντε «μονομαχίες» μεταξύ ομάδων της Bundesliga. Δύσκολη αποστολή έχει η Ντόρτμουντ, καθώς αναμετράται στη Φρανκφούρτη με την Αϊντραχτ, ενώ η -κάτοχος του τίτλου- Στουτγκάρδη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάιντς. Η -πολυνίκης του DFB-Pokal- Μπάγερν Μονάχου ταξιδεύει στην Κολωνία για να παίξει με την ομώνυμη ομάδα, η Χαϊντενχάιμ υποδέχεται το Αμβούργο και η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα φιλοξενεί τη Χοφενχάιμ.

Από εκεί και πέρα, η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποδέχεται τη Χόλσταϊν Κίελ της Β΄ κατηγορίας, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη φιλοξενεί ακόμη μια ομάδα από τη 2. Bundesliga και συγκεκριμένα την Μπόχουμ.

Το πρόγραμμα του 2ου γύρου στο Κύπελλο Γερμανίας:

Χαϊντενχάιμ-Αμβούργο 28/10 Χέρτα Βερολίνου-Έλφερσμπεργκ 28/10 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 28/10 Βόλφσμπουργκ-Χόλσταϊν Κίελ 28/10 Ενεργκί Κότμπους-Λειψία 28/10 Γκλάντμπαχ-Καρλσρούη 28/10 Άουγκσμπουργκ-Μπόχουμ 28/10 Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 28/10 Ιλέρτισεν-Μαγδεμβούργο 29/10 Γκρόιτερ Φιρτ-Καϊζερσλάουτερν 29/10 Πάντερμπορν-Λεβερκούζεν 29/10 Στουτγκάρδη-Μάιντς 29/10 Ουνιόν Βερολίνου-Αρμίνια Μπίλεφελντ 29/10 Ντάρμστατ-Σάλκε 29/10 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Φράιμπουργκ 29/10 Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 29/10