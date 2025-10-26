ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα τα βλέμματα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σούπερ ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλα τα βλέμματα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σούπερ ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα

Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» θα στραφούν το απόγευμα της Κυριακής (26/10, 17:15) τα βλέμματα των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, αφού η μεγάλη αναμέτρηση της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα «μαγνητίζει» το ενδιαφέρον. Ενα από τα σπουδαιότερα ζευγάρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δύο σύλλογοι με εκατομμύρια φίλους όπου Γης, δύο ομάδες με μερικά από τα πιο λαμπρά αστέρια του αθλήματος, υπόσχονται έντονες συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα, σε ένα ματς που -εκτός όλων των άλλων- αποτελεί και ντέρμπι κορυφής στη La Liga. Ο νικητής του clasico θα αποκτήσει βαθμολογικό και ψυχολογικό προβάδισμα για τη συνέχεια, που προβλέπεται μακρά, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο φυσικά και στο Champions League.

Το ντέρμπι βρίσκει τη «βασίλισσα» να προπορεύεται στην κατάταξη, με διαφορά δύο βαθμών από τους Καταλανούς. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε clasico (έχει βεβαίως εμπειρίες ως παίκτης της Ρεάλ), μετράει 8 νίκες σε 9 αγώνες στο φετινό ισπανικό πρωτάθλημα και συνολικά 11/12 σε όλες τις διοργανώσεις, όμως αυτό το ένα παιχνίδι που δεν κέρδισε παραμένει... αγκάθι στα πλευρά της: η συντριβή (5-2) από την Ατλέτικο έθεσε ξανά εν αμφιβόλω την ετοιμότητα ανταπόκρισης των «μερένγκες» σε ντέρμπι υψηλής έντασης και απαιτήσεων. Οι τέσσερις περσινές ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια από την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιούνται εύκολα, έστω κι αν η φετινή Ρεάλ είναι αλλαγμένη, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αγωνιστικής φιλοσοφίας. Η νίκη της Τετάρτης (22/10) επί της Γιουβέντους (1-0) στο Champions League ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να δώσει ώθηση στους Μαδριλένους, όμως το clasico είναι διαφορετική υπόθεση...

Από την πλευρά τους, οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν στη σεζόν με στόχο να συνεχίσουν από εκεί που... σταμάτησαν στην περσινή ονειρική χρονιά τους, όταν κατέκτησαν όλους τους διαθέσιμους εγχώριους τίτλους, αλλά μέχρι τώρα τους λείπει η σταθερότητα. Κάτι οι πολλοί και συχνοί τραυματισμοί, κάτι η καλύτερη προετοιμασία των αντιπάλων στην προωθημένη αμυντική γραμμή και το τεχνητό οφσάιντ του Χάνσι Φλικ, κάτι η διαφαινόμενη έλλειψη ενέργειας, που είναι απαραίτητη για το ασφυκτικό πρέσινγκ που εφαρμόζει, η Μπαρτσελόνα έχει παρουσιάσει αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, που της έχουν στοιχίσει ως τώρα δύο «στραβοπατήματα» στη La Liga: μία ισοπαλία με τη Ράγιο Βαγεκάνο (σε ματς που θα μπορούσε κάλλιστα να το χάσει) και μία «βαριά» ήττα (4-1) από τη Σεβίλη. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι Καταλανοί χρειάστηκαν ένα γκολ του Αραούχο στις καθυστερήσεις για να νικήσουν (2-1) την Τζιρόνα, όμως το 6-1 επί του Ολυμπιακού την Τρίτη (21/10) τους... έφτιαξε τη διάθεση ενόψει «Μπερναμπέου».

Οι δύο ομάδες έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς φέτος, η Ρεάλ στην άμυνα και η Μπαρτσελόνα στην επίθεση, αλλά τα προβλήματα για τους δύο προπονητές μειώνονται. Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει τον Ρούντιγκερ και -πιθανότατα- τον Αλάμπα, επιστρέφει όμως ο Χάουσεν και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι οι Αλεξάντερ-Αρνολντ και Καρβαχάλ, η ταυτόχρονη απουσία των οποίων είχε δημιουργήσει μεγάλο κενό στη δεξιά πλευρά. Ο Χάνσι Φλικ θα έχει -εκτός απροόπτου- κανονικά στη διάθεσή του τον Ραφίνια και τον Φεράν Τόρες (ο τελευταίος ήταν και στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε), ενώ ο Ντάνι Ολμο κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Σίγουρα εκτός είναι για τους «μπλαουγκράνα» ο Λεβαντόφσκι, ο χειρουργημένος Γκάβι και ο βασικός τερματοφύλακας, Ζοάν Γκαρσία.

 

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της La Liga:

Σοσιεδάδ-Σεβίλη 2-1

Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3

Εσπανιόλ-Έλτσε 1-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1

Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2

Μαγιόρκα-Λεβάντε            26/10

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα   26/10

Οσασούνα-Θέλτα              26/10

Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές       26/10

Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης    27/10

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μπλόκαρε» την επιστροφή του Μπόατενγκ μετά τις αντιδράσεις του κόσμου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρέ» αλλαγών από Μαρτίνς στην ενδεκάδα της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Άρη στο «Α. Παπαδόπουλος»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα του Τιμούρ κόντρα στον Άρη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ισόπαλη με το Σαν Μαρίνο η Εθνική Νεανίδων Κ19

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε πότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1.000 γκολ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οφείλουν να τα σέβονται διπλά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην Αλβανία... για την άνοδο η Εθνική Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Νίκησαν και... προσπέρασαν Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα (αποτελέσματα/βαθμολογία)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μάρκους Σοργκ: Ποιος είναι ο προπονητής που θα κάτσει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα στο «Clasico»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Ακρίτας - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα δεδομένα για την πρώτη ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ από τους αγώνες του Σαββάτου στη Β' Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα γκολ από τη φοβερή ανατροπή της Εθνικής Γυναικών στο ματς ανόδου

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Φαν Ντάικ: «Όλοι να κοιτάξουμε τον καθρέφτη μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη