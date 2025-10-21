ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Champions League: Ασταμάτητες Παρί, Άρσεναλ, Ιντερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Champions League: Ασταμάτητες Παρί, Άρσεναλ, Ιντερ

Καταιγισμός απο γκολ στην 3η αγωνιστική του Champions League με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να δίνει ρεσιτάλ στο Λεβερκούζεν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διέσυρε 7-2 την τοπική Μπάγερ σε ένα ματς που «άνοιξε» μετά το 38΄ όταν οι δύο ομάδες έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής των Άντριχ και Ζαμπάρνι και με το σκορ στο 1-1. Ακολούθησαν τέσσερα γκολ μέσα σε 10 αγωνιστικά λεπτά για την κάτοχο του τίτλου, που... έκρυψε τη μπάλα στο «10 εναντίον 10». 

«Σίφουνας», επίσης, ήταν και η Άρσεναλ, «συγκάτοικος» της Παρί στην κορυφή με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διέλυσε 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates» επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις πιο «καυτές» ομάδες της σεζόν σε όλο τον πλανήτη.

Τρία στα τρία και για την Ίντερ, που ήταν εξίσου επιβλητική και αποτελεσματική. Οι «νερατζούρι» πέρασαν απο τις Βρυξέλλες άνετα 4-0 επί της Σεν Ζιλουάζ, καθαρίζοντας το ματς μέσα σε λίγα λεπτά με τρια γκολ από το 41΄ έως το 53΄! 

Στο «Μαδριγάλ» η Μάνστεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Βιγιαρεάλ με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το πρώτο γκολ και να συνεχίζει το απίθανο σερί του. Από τις 31 Αυγούστου έχει σκοράρει σε όλα τα ματς που έχει αγωνιστεί, τόσο με τη Σίτι όσο και με την εθνική Νορβηγίας! Έχει σημειώσει συνολικά 24 γκολ και δεν έχει μπει ακόμα ο Νοέμβριος! 

Και η τρίτη αγγλική ομάδα που αγωνίστηκε σήμερα, κατάφερε να νικήσει με τη Νιούκαστλ να επικρατεί 3-0 της Μπενφίκα (βασικός ο Παυλίδης) η οποία παραμένει στο «μηδέν» μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. 

Απίστευτο σκορ και στο «Φίλιπς Στάντιον» με την Αϊντχόφεν να διαλύει 6-2 τη Νάπολι για την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 6-1

(7΄,39',76' Φερμίν Λόπεθ, 68' πέν. Γιαμάλ, 74', 79' Ράσφορντ - 54' πέν. Ελ Κααμπί)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0

(57΄ Γκάμπριελ, 64΄ Μαρτινέλι, 67΄,70΄ Γκιόκερες)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-7

(38΄πεν., 54΄ Αλέιξ Γκαρθία - 7΄ Πάτσο, 41΄,45+3΄ Ντουέ,

44΄ Κβαρατσκέλια, 50΄ Μέντες, 66' Ντεμπελέ, 90΄ Βιτίνια)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-4

(33΄αυτ. Άντον, 90΄ Ντάντασον - 20΄,76΄ Νμέτσα, 61΄πεν.

Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-0

(32΄ Γκόρντον, 70΄, 83΄ Μπαρνς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Νάπολι (Ιταλία) 6-2

(35΄αυτ. Μπουοντζιόρνο, 38΄ Σαϊμπάρι, 54΄, 80΄ Μαν, 87΄ Πέπι

89΄ Ντρίουεχ - 31΄,86΄ ΜακΤόμινεϊ)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Ίντερ (Ιταλία) 0-4

(41΄ Ντούμφρις, 45+1΄ Μαρτίνες, 53΄ Τσαλχάνογλου, 76΄

Εσπόζιτο)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2

(32΄ Χάαλαντ, 40΄ Μπερνάρντο Σίλβα)

Τετάρτη 22/10

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 19:45

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 19:45

Τσέλσι (Αγγλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 22:00

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00

Μονακό (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 22:00

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μάντσεστερ Γ. ζητά από τον Κασεμίρο να μειώσει τις αποδοχές του για να μείνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα φιλοσοφία και επαγγελματικά πρότυπα στα αναπτυξιακά τμήματα του ΘΟΪ Λακατάμιας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το ντέρμπι στο Ευρωπαϊκό!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χωρίς τον Φλικ απέναντι στη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα - Απορρίφθηκε η έφεση των Καταλανών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters στο Παρίσι

Τένις

|

Category image

Στο «στόχαστρο» της Hoffenheim ο 17χρονος Παναγιώτης Τσιβίκος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ σφυρίζει στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Πετάει» για Ρότερνταμ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: Από τις Κεντρικές στα κρατητήρια - 8 μέρες υπό κράτηση ο… κατάδικος

Category image

«Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση - Περιμένουμε 800 άτομα»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Νίκες για Θάντερ και Ουόριορς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Πρόκριση για χίλιους λόγους

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σάββα και Γεωργίου τονίζουν τη σημαντικότητα του αγώνα της Εθνικής Γυναικών με την Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Μία ιστορία που του λείπει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Πρόδρομος Πετρίδης σε έκτακτη διάσκεψη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη