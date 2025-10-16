ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μίλαν συμφώνησε με τον Τζο Γκόμες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μίλαν συμφώνησε με τον Τζο Γκόμες

Η Μίλαν θα πάρει τον Ιανουάριο τα δικαιώματα του Τζο Γκόμες από τη Λίβερπουλ.

Ο 28χρονος Αγγλος διεθνής στόπερ δεν είναι στα πλάνα του Αρνε Σλοτ για τη βασική ενδεκάδα και σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» έχει προσφορές από Κρίσταλ Πάλας, Λιντς και Γουέστ Χαμ για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά προτιμά να παίξει στη Serie A με τη φανέλα των «ροσονέρι», με τους οποίους έχει προφορική συμφωνία για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Γκόμες έχει συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας έως το καλοκαίρι του 2027, αλλά με 12 εκατ. ευρώ η Μίλαν μπορεί να τον αποκτήσει. Την περασμένη σεζόν είχε μόλις 17 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, κι αυτές κυρίως αγωνίστηκε ως αλλαγή.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανεβάζουν στροφές στο Κολόσσι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σέρνεται» ο Ίσακ: Κάτω του μετρίου τα στατιστικά του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «Sky Sports» είναι σίγουρο: Τότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1000 γκολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης πρόσφερε μεγάλο ποσό για την σωτηρία της Ανόρθωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Οι τοπ σε συμμετοχές της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα για Πέρεζ: «Παθολογικό το ζήτημά του»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τον χαφ που θα την απογειώσει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιόκερες: Αγνοεί το γκολ εδώ και οκτώ αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επαφές με Καντονά για ρόλο στη νέα εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζεται ο Ντράζιτς...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο φετινός, αναγεννημένος Λαουτάρο έτοιμος για τη θρυλική 3άδα της Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβατς ενόψει Μπάγερν: «Είμαστε έτοιμοι, θα παίξουμε χωρίς φόβο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη