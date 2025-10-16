Τίτλοι τέλους για Κλάιφερτ στην Ινδονησία μετά από 8 ματς!
Το συμβόλαιό του είχε διετή διάρκεια, αλλά ο Πάτρικ Κλάιφερτ κατάφερε να παραμείνει στον πάγκο της Ινδονησίας μόλις για 9 μήνες και 8 παιχνίδια!
Ο θρυλικός, άλλοτε επιθετικός των Μπαρτσελόνα και Άγιαξ, Πάτρικ Κλάιφερτ, είχε αναλάβει από τις αρχές του έτους την εθνική ομάδα της Ινδονησίας, με στόχο να τη στείλει στο Μουντιάλ του 2026.
Ο Ολλανδός κόουτς δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του μετά τις δύο ήττες από Σαουδική Αραβία και Ιράκ κι έτσι πάρθηκε η απόφαση από τους Ινδονήσιους να λυθεί η συνεργασία…
