Τίτλοι τέλους για Κλάιφερτ στην Ινδονησία μετά από 8 ματς!

Ο θρυλικός, άλλοτε επιθετικός των Μπαρτσελόνα και Άγιαξ, Πάτρικ Κλάιφερτ, είχε αναλάβει από τις αρχές του έτους την εθνική ομάδα της Ινδονησίας, με στόχο να τη στείλει στο Μουντιάλ του 2026.

Ο Ολλανδός κόουτς δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του μετά τις δύο ήττες από Σαουδική Αραβία και Ιράκ κι έτσι πάρθηκε η απόφαση από τους Ινδονήσιους να λυθεί η συνεργασία…

sportfm.gr