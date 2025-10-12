ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο σκόρερ της Αλβανίας στη Σερβία κινδυνεύει με βαριά τιμωρίας λόγω... πανηγυρισμού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο σκόρερ της Αλβανίας στη Σερβία κινδυνεύει με βαριά τιμωρίας λόγω... πανηγυρισμού

Ο Ρέι Μανάι ήταν ο... ήρωας της Αλβανίας στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Σερβίας. Τώρα η FIFA τον ελέγχει πειθαρχικά.

Σάλος έχει ξεσπάσει γύρω από τον Ρέι Μανάι, τον σκόρερ της Αλβανίας στην εκτός έδρας νίκη με τη Σερβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Αλβανός επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη, ωστόσο ο τρόπος που πανηγύρισε έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και ενδέχεται να του κοστίσει ακριβά.

Συγκεκριμένα, ο Μανάι πανηγύρισε σχηματίζοντας με τα χέρια του τον γνωστό «αλβανικό αετό», μια χειρονομία με έντονο συμβολισμό για τους Αλβανούς, αλλά και άμεσα συνδεδεμένη με εθνικές και πολιτικές εντάσεις, ειδικά όταν εμφανίζεται σε αγώνες απέναντι στη Σερβία.

Η FIFA έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τον ποδοσφαιριστή, καθώς η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να παραβιάζει τους κανονισμούς περί προκλήσεων, ρητορικής μίσους ή και ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, τέτοιου είδους εκφράσεις μπορούν να επισύρουν ποινές που ξεκινούν από απλή τιμωρία μίας αγωνιστικής, αλλά φτάνουν έως και τους έξι μήνες αποκλεισμού, αν θεωρηθεί ότι η χειρονομία υποκινεί διακρίσεις ή προάγει τη βία.

Παράλληλα, προβλέπεται και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ, ενώ αν το περιστατικό έχει μεταδοθεί από τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μέσα, το πρόστιμο μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ακόμα αυστηρότερες είναι οι ποινές αν η FIFA εκτιμήσει ότι πρόκειται για ρατσιστικό ή ξενοφοβικό μήνυμα, οπότε και ο παίκτης θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με αποκλεισμό έως 10 αγωνιστικές ή και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, κάτι που θα τον κρατούσε εκτός δράσης για μεγάλο μέρος των προκριματικών.

Το θέμα έχει ήδη πάρει μεγάλη έκταση στα Βαλκάνια και όχι μόνο, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία ανάμεσα στον αθλητισμό και τα πολιτικά-εθνικά πάθη στην περιοχή. Η τελική απόφαση της FIFA αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει όχι μόνο την τύχη του παίκτη, αλλά και το πώς αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά σε διεθνές επίπεδο.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έσβησε το όνειρο του Μουντιάλ στη Δανία για την Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Πρόγραμμα «φωτιά», διαχείριση και βελτίωση στο μυαλό του Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Και με… αυτά τα κιλά, ο Αζάρ την «κολλάει»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αισιόδοξα νέα για Μουσιάλα…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε, αλλά λύγισε τη Λευκορωσία η πρωτοπόρος Σκωτία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιο κοντά στο Μουντιάλ με τεσσάρα η Ολλανδία - Λύγισαν την Τσεχία τα τρομερά Νησιά Φερόε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γέιδα σόκαρε την Μπάρτσα στο «Παλάου» και την άφησε χωρίς νίκη στην ACB!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ζιντάν: «Στόχος μου να προπονήσω την εθνική Γαλλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για το ντέρμπι «αιωνίων»: «Με MVP τον Λιόλιο πάλι»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πώς να κυνηγήσουν το αντίθετο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καμία ανησυχία για Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι των μεγάλων απουσιών... βάφτηκε ερυθρόλευκο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

CIES: Κορυφαίος παίκτης Κ18 στον κόσμο ο Καρέτσας!

Ελλάδα

|

Category image

Το μεγάλο παράπονο του Τζόζεφ για τον κόσμο της ΑΕΚ

Απόψεις

|

Category image

Φουλ των αλλαγών η Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Δανία!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη