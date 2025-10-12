Ο σκόρερ της Αλβανίας στη Σερβία κινδυνεύει με βαριά τιμωρίας λόγω... πανηγυρισμού

Σάλος έχει ξεσπάσει γύρω από τον Ρέι Μανάι, τον σκόρερ της Αλβανίας στην εκτός έδρας νίκη με τη Σερβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Αλβανός επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη, ωστόσο ο τρόπος που πανηγύρισε έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και ενδέχεται να του κοστίσει ακριβά.

Συγκεκριμένα, ο Μανάι πανηγύρισε σχηματίζοντας με τα χέρια του τον γνωστό «αλβανικό αετό», μια χειρονομία με έντονο συμβολισμό για τους Αλβανούς, αλλά και άμεσα συνδεδεμένη με εθνικές και πολιτικές εντάσεις, ειδικά όταν εμφανίζεται σε αγώνες απέναντι στη Σερβία.

Η FIFA έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τον ποδοσφαιριστή, καθώς η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να παραβιάζει τους κανονισμούς περί προκλήσεων, ρητορικής μίσους ή και ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, τέτοιου είδους εκφράσεις μπορούν να επισύρουν ποινές που ξεκινούν από απλή τιμωρία μίας αγωνιστικής, αλλά φτάνουν έως και τους έξι μήνες αποκλεισμού, αν θεωρηθεί ότι η χειρονομία υποκινεί διακρίσεις ή προάγει τη βία.

Παράλληλα, προβλέπεται και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ, ενώ αν το περιστατικό έχει μεταδοθεί από τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μέσα, το πρόστιμο μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ακόμα αυστηρότερες είναι οι ποινές αν η FIFA εκτιμήσει ότι πρόκειται για ρατσιστικό ή ξενοφοβικό μήνυμα, οπότε και ο παίκτης θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με αποκλεισμό έως 10 αγωνιστικές ή και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, κάτι που θα τον κρατούσε εκτός δράσης για μεγάλο μέρος των προκριματικών.

Το θέμα έχει ήδη πάρει μεγάλη έκταση στα Βαλκάνια και όχι μόνο, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία ανάμεσα στον αθλητισμό και τα πολιτικά-εθνικά πάθη στην περιοχή. Η τελική απόφαση της FIFA αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει όχι μόνο την τύχη του παίκτη, αλλά και το πώς αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά σε διεθνές επίπεδο.

