Ο σημαντικός Γιόζεφ Κβίντα και... όταν όλα λειτουργούν σωστά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Το σκηνικό στην άμυνα... όταν κερδίζει ο Απόλλωνας

Μέχρι στιγμής, κάθε νίκη του Απόλλωνα συνοδεύτηκε από μηδέν παθητικό, δείγμα της αμυντικής συνέπειας όταν τα πράγματα λειτουργούν σωστά. Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή μετρά τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές και το ζητούμενο πλέον είναι η σταθεροποίηση της αγωνιστικής της ταυτότητας.

Βασικό σημείο εκκίνησης για αυτή την προσπάθεια είναι η άμυνα, με τον Γιόζεφ Κβίντα να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο. Ο Τσέχος στόπερ, στον οποίο οι κυανόλευκοι έχουν επενδύσει πολλά, είναι μέχρι τώρα ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της ομάδας, πλην του τερματοφύλακα Λέουβενμπεργκ, που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα.

Η συνέπειά του και η ηγετική του παρουσία στην άμυνα δίνουν σιγουριά, όχι μόνο στο ανασταλτικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

