Παραιτήθηκε ο Στόϊκοβιτς από τον πάγκο της Σερβίας

Ο Ντράγκαν Στοϊκοβιτς παραιτήθηκε από την θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Σερβίας, λίγο μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

«Αυτή η ήττα δεν έπρεπε να συμβεί και αναλαμβάνω την ευθύνη γι' αυτήν. Είμαι εδώ για να αντιμετωπίσω τις συνέπειες», δήλωσε ο Στόικοβιτς σε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Υπέβαλα την παραίτησή μου στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Σερβικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν θα ταξιδέψω στην Ανδόρα για να ηγηθώ της ομάδας».

Ο 60χρονος Στόϊκοβιτς ανέλαβε την εθνική ομάδα της Σερβίας το 2021, ενώ παλαιότερα εργάσθηκε στην ιαπωνική, Ναγκόγια, στην κινεζική, Γκουανγκζού και στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ 

 

ΔΙΕΘΝΗ

