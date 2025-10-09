Η Λίβερπουλ προσθέτει τον Σεμένιο στη λίστα της!

Και τώρα η Λίβερπουλ παρουσιάζεται ως άμεσα ενδιαφερόμενη για τον Αντουάν Σεμένιο, για τον οποίο η Μπόρνμουθ θα πρέπει να σκεφτεί τον τρόπο που θα τον κρατήσει στο Vitality Stadium. Εκτός κι αν…

Η Μπόρνμουθ φέτος έμαθε να ζει με τις απώλειές της, δίχως όμως ν’ αφήσει τις αποχωρήσει σημαντικότατων παικτών από το ρόστερ, να την εκτροχιάσουν.

Ακόμα κι αν «ξεκληρίστηκε» η άμυνα, με τους Ζαμπάρνι, Κέρκεζ και Χάουσεν ν’ αποχωρούν, αλλά και με τον Ουατάρα να φεύγει, οι «cherries» του Ιραόλα πραγματοποιούν το καλύτερο ξεκίνημά τους στην Πρέμιερ, με 14 βαθμούς έπειτα από 7 αγωνιστικές!

Και τώρα που ο Σεμένιο έχει συμμετοχή στα 14 από τα 18 γκολ της ομάδας του στο πρωτάθλημα, αμέσως η Λίβερπουλ τον προσθέτει στη λίστα με όσους ιδανικά θα ήθελε να ντύσει με την κόκκινη φανέλα.

Ο νυν αθλητικός διευθυντής των «κόκκινων», Ρίτσαρντ Χιουζ, είναι εκείνος που είχε πάρει τον παίκτη από την Μπρίστολ Σίτι στην Μπόρνμουθ πριν από χρόνια, έναντι 10,5 εκατομμυρίων λιρών και φυσικά έχει εξαιρετική σχέση μαζί του…

england365.gr