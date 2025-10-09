Παρελθόν από την Οβιέδο ο Παούνοβιτς

Η Ρεάλ Οβιέδο μετά από 24 ολόκληρα χρόνια επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου! Ωστόσο, η ομάδα της Αστούριας δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο στο πρωτάθλημα, αφού σε οκτώ ματς μετράει μόλις δυο νίκες.

Αποτέλεσμα αυτού του κακού ξεκινήματος είναι η απομάκρυνση του Βέλικο Παούνοβιτς από την τεχνική ηγεσία της Οβιέδο, η οποία τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

«Η Ρεάλ Οβιέδο αποφάσισε να τερματίσει το συμβόλαιο του Βέλικο Παούνοβιτς ως προπονητή της πρώτης ομάδας. Ο προπονητής των Μπλε, του οποίου το συμβόλαιο ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2026, δεν είναι πλέον ο προπονητής του συλλόγου από την πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου. Ομοίως, το προπονητικό επιτελείο που τον συνόδευε τερματίζει επίσης το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της Oviedo. Η Οβιέδο θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Veljko Paunovic και στο προπονητικό του επιτελείο για τον επαγγελματισμό, τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην ομάδα. Υπό την ηγεσία του, η Ρεάλ πέτυχε την πολυαναμενόμενη άνοδο στην La Liga, μια ιστορική επιτυχία που θα μείνει για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων της Οβιέδο. Ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές».

SPORT-FM.GR