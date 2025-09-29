ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θύρα 3: «Ξυπνήστε πριν είναι αργά - Έχετε καταντήσει τον κόσμο σε οριακό επίπεδο»

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωση με σκληρές τοποθετήσεις εξέδωσε ο ΣΥ.Φ.ΑΕΛ, εκφράζοντας την έντονη απογοήτευση για την εικόνα της ομάδας και κυρίως για τη στάση της διοίκησης στο ξεκίνημα της σεζόν.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ επιρρίπτουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης στη διοίκηση, κάνοντας λόγο για διοικητική απάθεια και ελλιπή στελέχωση, ενώ χαρακτηρίζουν την εικόνα της ομάδας ως «έκτρωμα» που πληγώνει τα μάτια των ΑΕΛιστών.

Aναλυτικά:

«Μετά τις τελευταίες αγωνιστικές, θα θέλαμε να τοποθετηθούμε για κάποια περιστατικά, αλλά και να ειπωθούν κάποιες αλήθειες.

Για άλλη μια χρονιά, μας βρίσκει ακριβώς όπως μας άφησε η προηγούμενη σαν να μην πέρασε μια μέρα. Βλέπουμε ξανά τα ίδια και τα ίδια.

Η πίκρα και η απογοήτευσή μας μάς κυριεύει εδώ και μέρες για τα κακώς τρέχοντα στην αγαπημένη μας ομάδα. Για άλλη μια χρονιά υπάρχει διοικητική απαθεια, για άλλη μια χρονιά τρίζουν οι καρέκλες όλων όσων απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, και κατ’ επέκταση αυτό έχει ος αποτέλεσμα ναμεταφέρεται στον κόσμο, με αποτέλεσμα η υπομονή του ΑΕΛίστα να φτάνει στο οριακό σημείο που είναι σήμερα.

Ναι, κύριοι της Διοίκησης, έχετε εσείς το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, γιατί αφήσατε γυμνή την ομάδα και το σημερινό έκτρωμα που βλέπουν τα ταλαιπωρημένα μάτια μας είναι αποτέλεσμα της δικής σας αφάνειας κατά καιρούς είτε δημόσια, αποκαθηλώνοντας την αλήθεια, είτε παρασκηνιακά, αδυνατώντας να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία της ομάδας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Μια διοίκηση που, με την έλευση του νέου προπονητή, είναι υποχρεωμένη να αντιστρέψει το κλίμα και να επιστρέψει η ομάδα στο επίπεδο που να είναι ικανοποιημένος και ο τελευταίος οπαδός μας και να μη ξεχνάνε ποιος τους έδωσε γενικότερα το βήμα. Αντιληφθείτε επιτέλους ότι η ομάδα έχει ανάγκη από στελέχωση σε χίλιους δυο τομείς εξωαγωνιστικά, αν θέλεις επιτέλους να λογίζεσαι επαγγελματική ομάδα. Και όποιος δεν τιμά το ψωμί που παίρνει από την ΑΕΛ, να παίρνει δρόμο.

Όπως επίσης, ας σας ξυπνήσει κάποιος για το ποιους έχετε δίπλα σας και τι επιζητούν αυτοί από εσάς.

Έχετε καταντήσει τον κόσμο σε τόσο οριακό επίπεδο που μοιάζει με ηφαίστειο. Ένα ηφαίστειο που κανονικά θα έπρεπε να είμαστε εμείς – ομάδα και κόσμος – σπέρνοντας τον πανικό στο πέρασμά μας, αλλά... να 'χαμε να λέγαμε.

Όσον αφορά τους παίκτες, πήραν το μήνυμα που έπρεπε και τώρα το μπαλάκι είναι σ’ αυτούς. Αυτοί πρέπει να βρουν τα ψυχικά αποθέματα να σηκώσουν κεφάλι και να ξαναριχτούν στη μάχη με σοβαρότητα και ζωντάνια επιτέλους, και δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας, και επιβάλλεται το γυρίσουν με το μέρος τους.

Περήφανε ΑΕΛίστα,�Ευτυχώς για εμάς – και δυστυχώς για κάποιους άλλους – το σωματείο μας κλείνει 95 χρόνια ζωής, και επίσημα μπαίνουμε στην εορταστική εβδομάδα. Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να μας χαλάσει τη γιορτή, και κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει ή να μας αφήσει μακριά – εμάς που είμαστε οι πραγματικοί δικαιούχοι αυτής της ομάδας, εμάς που δεν λυγίσαμε ποτέ και δεν σκοπεύουμε να το πράξουμε.

Ξεκινάμε από την εκδρομή στην Περιστερώνα για τον αγώνα κυπέλλου, συνεχίζουμε με τον αγώνα με την Ανόρθωση όπου θα είναι και τα επίσημα γενέθλια μας, με αποκορύφωμα το 2ο Φεστιβάλ του ΣΥ.Φ.ΑΕΛ στο πάρκινγκ του Εναερίου, όπου και θα πέσει η αυλαία των φετινών γενεθλίων της ομάδας και του Συνδέσμου μας. Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση τις επόμενες μέρες.

Καλούμε όλο τον κόσμο της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ να έρθει στο γήπεδο μαζικά, να γιορτάσουμε τα γενέθλια της ομάδας μας, γεμίζοντας το πέταλο από νωρίς. Όπως επίσης, να στηρίξουμε όλοι το φετινό φεστιβάλ του Συνδέσμου μας.

Κλείνουμε τα αυτιά μας και αφήνουμε στην άκρη οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή συζήτηση περί ομάδας, για να γιορτάσουμε σαν οικογένεια τα 95 χρόνια ζωής της αγαπημένης μας ομάδας.

ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΕΛ.»

ΣΥ.Φ.ΑΕΛ 1989

Διαβαστε ακομη