Πέρασε από τη Λιλ και έπιασε κορυφή η εκπληκτική Λιόν!

Την εξαιρετική φετινή σεζόν που διανύει στο γαλλικό πρωτάθλημα επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής (28/09) η Λιόν!

Η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα πανηγύρισε σπουδαίο διπλό επί της Λιλ (0-1) στο «Πιερ-Μορουα» στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Ligue 1, χάρη στην εξαιρετική κεφαλιά του Μόρτον στο 13ο λεπτό. Στη συνέχεια, οι «λιονέ» διαχειρίστηκαν υπέροχα το προβάδισμά τους και χωρίς να ζοριστούν ιδιαίτερα έφτασαν στο πέμπτο φετινό τους τρίποντο.

Κάπως έτσι, η Λιόν πάτησε εκ νέου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκεί όπου συγκατοικεί με την Παρί Σεν Ζερμέν στους 15 βαθμούς, την ώρα όπου η Λιλ έμεινε στην 6η θέση και στους 10 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Μπρεστ πέρασε εύκολα από την έδρα της προτελευταίας Ανζέ με σκορ 2-0, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα. Οι φιλοξενούμενοι «καθάρισαν» την υπόθεση νίκης από το πρώτο κιόλας ημίχρονο με τα τέρματα των Λασκαρί και Καστίγο στο 26' και το 32ο λεπτό.

Τέλος, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μετς και τη Χάβρη, με τις δύο ομάδες να μένουν στη «λευκή» ισοπαλία στη Λωρραίνη.

sport-fm.gr