ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε από τη Λιλ και έπιασε κορυφή η εκπληκτική Λιόν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέρασε από τη Λιλ και έπιασε κορυφή η εκπληκτική Λιόν!

Την εξαιρετική φετινή σεζόν που διανύει στο γαλλικό πρωτάθλημα επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής (28/09) η Λιόν!

Η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα πανηγύρισε σπουδαίο διπλό επί της Λιλ (0-1) στο «Πιερ-Μορουα» στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Ligue 1, χάρη στην εξαιρετική κεφαλιά του Μόρτον στο 13ο λεπτό. Στη συνέχεια, οι «λιονέ» διαχειρίστηκαν υπέροχα το προβάδισμά τους και χωρίς να ζοριστούν ιδιαίτερα έφτασαν στο πέμπτο φετινό τους τρίποντο.

Κάπως έτσι, η Λιόν πάτησε εκ νέου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκεί όπου συγκατοικεί με την Παρί Σεν Ζερμέν στους 15 βαθμούς, την ώρα όπου η Λιλ έμεινε στην 6η θέση και στους 10 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Μπρεστ πέρασε εύκολα από την έδρα της προτελευταίας Ανζέ με σκορ 2-0, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα. Οι φιλοξενούμενοι «καθάρισαν» την υπόθεση νίκης από το πρώτο κιόλας ημίχρονο με τα τέρματα των Λασκαρί και Καστίγο στο 26' και το 32ο λεπτό.

Τέλος, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μετς και τη Χάβρη, με τις δύο ομάδες να μένουν στη «λευκή» ισοπαλία στη Λωρραίνη.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γερεμέγεφ «λύτρωσε» τον Παναθηναϊκό στο 90’+5’ και του χάρισε «χρυσό» διπλό στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοχειρία ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ισοφαρίστηκε από το 3-1

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δυο «αιώνιοι» άρπαξαν τα χέρια με Άρη και Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Τρέλα, ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ που μοιράζεται η Σεβίλλη του Αλμέιδα με Μπαρτσελόνα με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι' αυτό δεν πήρε Στεπίνσκι, Ντράζιτς και Αντερέγκεν η ΑΕΛ και... το «μισό εκατ. για Μαέ»

ΑΕΛ

|

Category image

Το παιχνίδι που χάλασε την χημεία Τραμετσάνι-παικτών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ανάφερε όσα έγιναν για να πάει ο Ανδρέου στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «γύρισε» κι ανέβηκε μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι υπέταξε ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Aπάντησε αρνητικά ο Κέρκεζ, αλλά καταλήγει εντός των ωρών σε προπονητή η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της αφηνιασμένης Ομόνοιας στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ταπεινά και με δουλειά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι μέρα των φιλοξενουμένων στη β' κατηγορία και νέα εικόνα στα ψηλά

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη