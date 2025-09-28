Κατά της αποβολής του Ισραήλ Γερμανία και Αλβανία

Το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ισραήλ αναμένεται να κριθεί στις 2 Οκτωβρίου, με τις FIFA και UEFA να αποφασίζουν την Πέμπτη για τον αποκλεισμό ή μη των ομάδων της χώρας από τις διοργανώσεις των δύο ομοσπονδιών.

Μετά τις συνεχείς και επίμονες πιέσεις και την κατακραυγή που δέχθηκαν τόσο η FIFA όσο και η UEFA από την διεθνή κοινότητα, αποφασίστηκε σχετική συνεδρίαση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλα τα μέλη των FIFA, UEFA.

gazzetta.gr