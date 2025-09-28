Κατά της αποβολής του Ισραήλ Γερμανία και Αλβανία
Πολέμιους, αλλά και συμμάχους φαίνεται πως έχει το Ισραήλ στην επικείμενη συνεδρίαση των FIFA και UEFA που θα αποφασίσουν σχετικά με το μέλλον των ισραηλινών ομάδων. Κατά του αποκλεισμού οι Γερμανία, Αλβανία και Αρμενία.
Το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ισραήλ αναμένεται να κριθεί στις 2 Οκτωβρίου, με τις FIFA και UEFA να αποφασίζουν την Πέμπτη για τον αποκλεισμό ή μη των ομάδων της χώρας από τις διοργανώσεις των δύο ομοσπονδιών.
Μετά τις συνεχείς και επίμονες πιέσεις και την κατακραυγή που δέχθηκαν τόσο η FIFA όσο και η UEFA από την διεθνή κοινότητα, αποφασίστηκε σχετική συνεδρίαση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλα τα μέλη των FIFA, UEFA.
