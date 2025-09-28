Το ιστορικό πρώτο «challenge» στο ποδόσφαιρο είναι γεγονός

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην ιστορία θα μείνει το Νότια Κορέα - Ουκρανία για το Μουντιάλ Κ20 ως το πρώτο παιχνίδι ποδοσφαίρου στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το challenge.

Το VAR ήρθε για να αποβάλει την γκρίνια από το ποδόσφαιρο, ωστόσο φαίνεται πως δεν αρκεί. Για αυτό και η FIFA δοκιμάζει νέους κανονισμούς, προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια στο παιχνίδι. Ανάμεσα σε αυτούς και η «πράσινη κάρτα», όπως ονομάζεται. Ουσιαστικά, πρόκειται για το μπασκετικό challenge το οποίο σε λίγο καιρό ενδέχεται να περάσει από το παρκέ και στο χορτάρι.

Το πρώτο τεστ έγινε στα γήπεδα της Χιλής για το Μουντιάλ Κ20 και συγκεκριμένα στο παιχνίδι ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Ουκρανία, όπου είχαμε το ιστορικό «ντεμπούτο» του νέου υπό δοκιμή κανονισμού. Η FIFA θέλει επιθυμεί να δει πώς θα κυλήσουν οι αγώνες με αυτόν και να κρίνει αν θα αποφασίσει την επέκτασή του και στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Ο Νοτιοκορεάτης προπονητής έβγαλε την κάρτα από το τσεπάκι του και ζήτησε να ελεγχθεί μια ύποπτη φάση για πέναλτι υπέρ της ομάδας του.

Πώς λειτουργεί το challenge στο ποδόσφαιρο

Κάθε κόουτς έχει δύο ευκαιρίες challenge ανά παιχνίδι, όπου ο προπονητής έχει το δικαίωμα να ελεγχθεί μια φάση από τον ρέφερι στο μόνιτορ. Αφορά φάσεις που εμπεριέχουν, γκολ, πέναλτι και απευθείας κόκκινες κάρτες, ακριβώς όπως το VAR.

Ο κάθε κόουτς δίνει τη συγκεκριμένη κάρτα στον τέταρτο διαιτητή και αυτός καλεί τον πρώτο να κάνει το on-field review, φυσικά σε περιπτώσεις που το VAR δεν τον έχει καλέσει.

Στην προκειμένη φάση πάντως στο Νότιο Κορέα - Ουκρανία, ο ρέφερι είδε ξανά τι συνέβη στην οθόνη, ωστόσο επέμεινε στην απόφασή του και δεν έδειξε την άσπρη βούλα.

gazzetta.gr

 

