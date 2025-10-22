Κωδικός… Ντρίτα για την Ομόνοια

Η αποστολή της Ομόνοιας αναχωρεί σήμερα στις 11:00 με προορισμό το Κόσοβο ενόψει του αγώνα της Πέμπτης με την Ντρίτα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Conference League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Fadil Vokrri» και θα ξεκινήσει στις 19:45. Το τριφύλλι πραγματοποίησε χθες Τρίτη (21/10) την τελευταία του προπόνηση επί κυπριακού εδάφους, ενώ η προετοιμασία ολοκληρώνεται απόψε με προπόνηση στο στάδιο διεξαγωγής του αγώνα. Όσον αφορά την προσέλευσή του κόσμου, περίπου 300 Ομονοιάτες αναμένεται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την αναμέτρηση.

Ένας στόχος!

Το αυριανό ματς αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Ομόνοια να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στη League Phase του Conference League. Θυμίζουμε πως προηγήθηκε η ήττα με 1-0 από τη Μάιντς, με το τριφύλλι πάντως να πραγματοποιεί μία πολύ μεγάλη προσπάθεια στο ΓΣΠ. Ο Χένινγκ Μπεργκ γνωρίζει πως αν η ομάδα αποδώσει τα αναμενόμενα μπορεί να επιστρέψει στην Κύπρο με το τρίποντο, αυξάνοντας τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Άλλωστε, δεν είναι κρυφό πως αυτό το παιχνίδι απ΄όταν έγινε η κλήρωση είχε… μαρκαριστεί ως ένα στο οποίο η Ομόνοια μπορεί να κερδίσει. Ενδεχόμενο διπλό πάντως θα ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία των παικτών ενόψει του ντέρμπι κορυφής που ακολουθεί με την Πάφο.