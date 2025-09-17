Η Ρεάλ σώθηκε με πέναλτι και ξεκίνησε με το δεξί στη League Phase (Όλα τα αποτελέσματα)

Η Ρεάλ Μαδρίτης τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League με την αγαπημένη της... συνήθεια, την ανατροπή, αφού επικράτησε 2-1 της Μαρσέιγ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» χάρη σε δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ.

Το παιχνίδι είχε καταιγιστικό πρώτο μέρος και πιο ισορροπημένο δεύτερο, με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να σπαταλά πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ρούγι να κρατά ανέπαφη την εστία του στο πρώτο εικοσάλεπτο.

Και αφού δεν το έβαλε η Ρεάλ, το έκαναν οι φιλοξενούμενοι. Η Μαρσέιγ προηγήθηκε στο 22' με τον Τίμοθι Γουεά, ο οποίος εκμετεαλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα της «Βασίλισσας» και μέσα από τη μικρή περιοχή νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0.

Η αντίδραση των γηπεδούχων ήρθε γρήγορα, καθώς στο 29' ο Κιλιάν Μπαπέ έφερε το ματς στα ίσα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Ροδρίγο, βάζοντας τη Ρεάλ ξανά στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, η Μαρσέιγ στάθηκε καλά αμυντικά και δυσκόλεψε την πίεση της Ρεάλ. Η απευθείας κόκκινη του Ντάνι Καρβαχάλ στο 72', που έδωσε κουτουλιά στον Ρούγι, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των Μασσαλών, ωστόσο η ομάδα του Αλόνσο κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο γίνεται απειλητική.

Η υπεροχή της καρποφόρησε, ο Βινίσιους κέρδισε το πέναλτι και για δεύτερη φορά στη βραδιά ο Εμπαπέ βγήκε νικητής στη μονομαχία με τον Ρούγι από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Η μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας της League Phase του Champions League έγινε στη Λισαβόνα, όπου η Καραμπάγκ νίκησε 3-2 τη Μπενφίκα, η οποία προηγήθηκε 2-0 στο ξεκίνημα του ματς! Δύο γκολ είχε πετύχει όλα κι όλα η πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν σε έξι αγώνες στην προηγούμενη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2017-18. Σήμερα έβαλε τρία, σε ένα αποτέλεσμα «ηλεκτροσόκ» για την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σκόραρε για το 2-0 στο 16΄ πετυχαίνοντας το 8 γκολ του σε 13 ματς στη διοργάνωση. Ο Έλληνας στράικερ αντικαταστάθηκε στο 79΄.

Ματς-ροντέο έγινε στο Τορίνο, όπου πιθανότατα για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού είχαμε διπλή «επιστροφή» ομάδας από διαφορά δύο τερμάτων! Η Ντόρτμουντ προηγήθηκε 2-0, η Γιουβέντους ισοφάρισε 2-2, οι Γερμανοί πήραν ξανά το «πάνω χέρι» με 4-2 για να λήξει το ματς 4-4 με δυο γκολ στις καθυστερήσεις. Απίστευτο! Τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ είχε η Ντόρτμουντ, ενώ για τη «Γιουβε» μορφή ήταν ο Βλάχοβιτς με δύο γκολ και μία ασίστ. Το πρώτο τέρμα των «μπιανκονέρι» ήταν ένα καταπληκτικό σουτ από τον Κενάν Γιλντίζ, νέο παιδί θαύμα της Γιούβε και του τουρκικού ποδοσφαίρου, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Λόιντ Κέλι.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2 (72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ) Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3 (90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ) Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1 (28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά) Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3 (6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ) Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4 (63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί) Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0 (4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ) Τετάρτη 17/9 19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) Πέμπτη 18/9 19:45 Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 19:45 Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 22:00 Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)