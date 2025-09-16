ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «Opta» προβλέπει Λίβερπουλ, Αρσεναλ και Παρί ΣΖ για το Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η «Opta» προβλέπει Λίβερπουλ, Αρσεναλ και Παρί ΣΖ για το Champions League

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, η εταιρεία στατιστικής «Opta» έδωσε στην δημοσιότητα τις προβλέψεις της για την League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της υφηλίου.

Σύμφωνα με την εν λόγω εταιρεία, η κάτοχος του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν, θα καταλάβει την πέμπτη θέση, πίσω από τις Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Με βάση τα μοντέλα ανάλυσης που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εταιρεία, η Λίβερπουλ συγκεντρώνει πιθανότητες 20,6% για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ ακολουθούν η Αρσεναλ (15,33%) και η Παρί Σεν Ζερμέν με 11.98%.

Οπως προκύπτει από την σχετική ανάλυση, ο Ολυμπιακός, που έχει 0,1% πιθανότητες κατάκτησης του Champions League, θα συνεχίσει στην διεκδίκηση μίας θέσης για τους «16», καθώς θα καταταγεί 23ος, ενώ στην επόμενη φάση συνεχίζουν οι πρώτες 24 ομάδες της τελικής κατάταξης, που σύμφωνα με την «Opta», θα είναι η εξής:

1. Λίβερπουλ

2. Άρσεναλ

3. Μάντσεστερ Σίτι

4. Μπαρτσελόνα

5. Παρί Σεν Ζερμέν

6. Τσέλσι

7. Ρεάλ Μαδρίτης

8. Μπάγερν Μονάχου

9. Ιντερ

10. Τότεναμ

11. Νάπολι

12. Νιουκάστλ

13. Γιουβέντους

14. Μπενφίκα

15. Ντόρτμουντ

16. Σπόρτινγκ Λισσαβώνας

17. Αταλάντα

18. Ατλέτικο Μαδρίτης

19. Βιγιαρεάλ

20. Μονακό

21. Λεβερκούζεν

22. Μπριζ

23. Ολυμπιακός

24. Σεντ Ζιλουάζ

25. Αθλέτικ Μπιλμπάο

26. Αϊντχόφεν

27. Γαλατασαράϊ

28. Κοπεγχάγη

29. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

30. Μαρσέιγ

31. Αγιαξ

32. Πάφος

33. Σλάβια Πράγας

34. Μπόντο Γκλιμτ

35. Καραμπάκ

36. Καϊράτ Αλμάτι

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη